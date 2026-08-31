Kyle Guy y su fichaje por la Laguna Tenerife cerrado con un simple café en Orlando

«Es un momento en el que se cierra el círculo». Con esta frase define Kyle Guy su regreso a La Laguna Tenerife. Una relación tan apasionada como corta en el tiempo (en los primeros meses de 2024), e interrumpida de manera inesperada ya que el de Indiana decidió dejar el basket profesional cuando no había cumplido siquiera los 27 años. Pero aquella retirada quedó en un parón de poco más de un año. El campeón de la NCAA descolgó las botas tras haber ejercido de entrenador, desempolvó su muñeca en la G League y más tarde se marchó a la CBA china, probando incluso en el 3x3 al más alto nivel mundial. Ahora, como si tuviera algo pendiente, regresa a Tenerife.

Guy dialoga con Richotti antes de su presentación de este lunes. / Arturo Jiménez

Una vuelta que a simple vista podría parecer enfocada a saldar esa deuda que, en forma de contrato para la 24/25, había dejado en el aire el propio Kyle al pagar su salida para tomarse un obligado parón. «Cuando las cosas no salieron bien con el Panathinaikos tenía claro que España era mi opción favorita, y ahí Tenerife me dio una oportunidad», reconoce el jugador. Pero los motivos de su regreso a la Isla van más allá de esa especie de cuenta pendiente. Segunda etapa a la que Guy no se ha podido resistir por una larga lista de razones. «Es imposible no querer a este sitio; adoro a la afición», apuntó de inicio el escolta estadounidense.

Enamorado de la Isla

Aún así, y más allá de haberse «enamorado de este lugar» que ya «ocupa un lugar muy especial» en su «corazón», en aquellos cinco meses Guy tuvo tiempo suficiente de prendarse de la idiosincrasia del CB Canarias. «Lo que se da aquí con el equipo, donde los jugadores renuevan durante mucho tiempo, es algo poco común dentro de un baloncesto en el que la gente cambia de aires muy rápido. Y eso habla muy bien del equipo y de la organización», comenta el escolta. «Creo que una de las razones por las que regresé es precisamente el concepto de familia; aquí la familia significa algo especial».

Esas sensaciones con las que Guy se marchó –antes de lo previsto– de la Isla han permitido que su vuelta ahora sea más sencilla. Tanto, que con un simple café se cerró todo. El secretario técnico aurinegro Nico Richotti intercambió mensajes telefónicos con Kyle el pasado octubre. Un par de meses después, a mediados de diciembre, ambos se vieron en persona, tal y como reconocía este lunes el de Bahía Blanca. Fue en el Showcase de la G League que se celebraba en Orlando, y donde el escolta trataba de coger ritmo en las filas de los Noblesville Boom.

Richotti, en el Winter Showcase de la G League. / El Día

«Nos sentamos a tomar un café en un bar, me dijo que su idea era volver a Europa, y que el único sitio que le gustaba era Tenerife», desvela Richotti. Por eso ahora, cuando aquel discurso ya se ha transformado en hechos, el rector canarista agradece al jugador que haya mantenido su palabra y «confiara en el proyecto» aurinegro.

"Estaba hablando en serio"

«Fui muy sincero, que siempre lo soy, y ahí estaba hablando en serio cuando dije que el único lugar donde quería jugar era aquí. Y sé que es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo realidad. Supongo que he tenido mucha suerte de que todo saliera bien», reconoce Kyle. Por eso, Guy da valor a tomarse «aquel café ese día» y que «todos cumplieran su palabra e hicieran lo posible para que esto sucediera». Agradecimiento mutuo al que el de Indiana otorga, si cabe, una mayor relevancia. «No es fácil que un equipo apueste por alguien que estuvo 18 meses alejado del baloncesto», puntualizó.

A favor para desterrar aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas, otro factor, el de la familia del jugador. «Para mí fue difícil no tenerla conmigo la primera vez», reconoce el escolta, que dejó una icónica imagen tras caer en la lucha por el título de la Champions ante el Unicaja en Belgrado: sentado en el vestuario mientras observaba a través del móvil, y como si estuviera hipnotizado, a su hijo Jones, nacido apenas unas horas antes. «Fue un momento que recuerdo muy bien. Queríamos ganar el título y no lo logramos y estaba un poco molesto, pero en cuanto volvimos al vestuario, vi fotos de mi segundo hijo y me eché a llorar inmediatamente», rememora Kyle, que también destaca «lo maravillosamente bien que se portó el equipo» con él.

Sentirse querido en un momento importante

«Se aseguraron de que me sintiera querido e importante en ese momento y me mandaron a casa justo después del partido», explica igualmente Guy, para admitir que pese a no llevarse aquella BCL logró «un premio aún mejor al llegar a casa». «Todo son buenos recuerdos», añade. Una sensación que debería multiplicarse en este próximo ejercicio. «Ahora han venido conmigo y ya se están enamorando de este lugar, tal y como me pasó a mí. Están muy entusiasmados, al igual que yo», admite el nuevo jugador canarista.

Richotti, Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten, y Guy, en la presentación del jugador. / Arturo Jiménez

Motivos suficientes para que Guy se vea empujado una motivación extra y vuelva a mostrar su mejor nivel. Por su cara en estas primeras semanas, parece estar en el camino correcto. «Me hace mucha ilusión demostrarles lo mucho que esto significa para mí y la pasión y el fuego que siento por la Isla», dijo en su presentación. «Vamos a rendir bien y a dejarnos el alma en la cancha cada día», aseguró. Y cuando Kyle entra en combustión...

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Seguramente, muy pocos cafés dieron tanto de sí para el canarismo. Eso sí, según Kyle, Richotti todavía le «debe» aquella ronda al nuevo francotirador aurinegro.