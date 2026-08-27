La Laguna Tenerife ofrece un divertido aperitivo a un mes del inicio de la competición

Un clásico arraigado, ya casi necesario y este curso hasta obligado. Dos meses y medio después de haber jugado por última vez el pasado ejercicio, y justo a un mes para que arranque de manera oficial la campaña 26/27, La Laguna Tenerife llevó a cabo este jueves su tradicional entreno estival de puertas abiertas. Una cita desenfada que esta vez reunió a un millar de seguidores canaristas, la mayoría con ganas de disfrutar de nuevo de un basket de primer nivel, y a la vez casi todos ávidos de conocer las nuevas caras del plantel aurinegro. Esta vez más que nunca, con seis jugadores y un técnico que no estaban la campaña anterior.

Kyle Guy, durante el calentamiento del entreno. / Andrés Gutiérrez

Una simbiosis, a modo de aperitivo, para recuperar los lazos entre el equipo y la grada, y aumentar –si cabe– las ansias de ver acción a un equipo que este año cumplirá su decimoquinta temporada seguida en la Liga Endesa. Y en medio de este pintiparado escenario la parroquia aurinegra no solo pasó un rato distendido, sino que hizo palpable su cariño. A los nuevos –con Ethan Happ como el más ovacionado–, al que vuelve –Kyle Guy fue recibido entre honores–, al capitán general –la devoción por Marce Huertas permanece intacta– y, por encima de todo, a Gio Shermadini.

El cariño a Gio Shermadini

Sin pretenderlo, el georgiano se dio un baño de masas. Fue aclamado al salir a la pista, sus canastas se aplaudieron con estruendo, y hasta tuvo que corresponder a los vítores del graderío cuando convirtió, desde el centro del campo, el triple con el que Jaka Lakovic cerró el entreno. Si el feeling que ha tenido con la grada siempre fue evidente, su arritmia cardiaca de la parte final del pasado curso ha generado, más si cabe, un buen rollo con todo el canarismo.

Gio Shermadini, a la derecha, durante la sesión de este jueves por la tarde. / Andrés Gutiérrez

Una práctica que bien podría haber sido una especie de simulacro de cara a la galería, toda vez que el plantel canarista ya se había ejercitado de manera intensa en horario matutino. Pero el preparador esloveno no entiende de relajaciones en el trabajo diario, y aunque sin llegar a forzar la máquina, diseñó para los suyos un bis al entrenamiento de horas antes. Tras la incorporación de Vince Hunter, y con un plantel de 16 jugadores (sin Bruno Fitipaldo ni Rokas Giedraitis; pero sí con los vinculados Diego Fernández, Rafa Rodríguez y Serigne Sow), Lakovic hizo sudar a los suyos.

Los muelles de TJ Bamba

Primero con ejercicios de tiro, luego con un curioso tres en raya (con picas y petos) que divirtió a la grada, más tarde separando a los grandes y a los pequeños, e igualmente practicando los libres, así como con ejercicios a toda pista de 3x2 y 5x0. Ahí la gran ovación se la llevó un brutal mate de TJ Bamba (seguido de otros de Hunter y Sow), así como algún malabarismo que otro de Huertas.

La sesión, de más de una hora de duración, se cerró con un reto: que toda la plantilla convirtiera un triple desde medio campo. Arturs Kurucs fue el primero en estrenarse, seguido de Huertas, Van Beck y Sow. Entre los más rezagados, Doornekamp y López-Aróstegui, que anotaron, ya dentro de último minuto, y casi ya a modo de pique, uno detrás de otro.

Xabi López-Aróstegui lanza un triple desde medio campo. / Andrés Gutiérrez

El agradecimiento de Marcelinho Huertas

Tras esta sesión algo diferente Huertas, como capitán, tomó el micro para agradecer a los aficionados su presencia para redoblar el apoyo «a esta nueva plantilla y nuevo cuerpo técnico». «Seguimos con la misma ilusión de seguir trabajando igual para que disfruten día sí y día también para que no dejemos de ser competitivos en todos los torneos en los que participemos», expuso el base, deseando del mismo modo «ver este pabellón siempre lleno» para que la afición «empuje» al plantel aurinegro «a estar en lo más alto posible».

Aaron Doornnekamp firma autógrafos a varios jóvenes afiiconados. / Andrés Gutiérrez

Tras la protocolaria foto de familia, la afición aurinegra pudo bajar a la cancha, donde se fusionó con los jugadores de La Laguna Tenerife. Lo hizo con la firma de autógrafos –el club entregó a la entrada una cartulina a modo de cancha y con el calendario de todos los partidos en el Santiago Martín– y también con selfis y fotografías a aquellos que ya veneran y a esos otros a los que esperan idolatrar en breve espacio de tiempo. Serían buenas noticias para La Laguna Tenerife 26/27.