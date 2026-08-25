Ethan Happ, fichaje de La Laguna Tenerife:«Es complicado encontrar en Europa un equipo con jugadores dispuestos a quedarse tanto tiempo»

Una decisión tomada por el prestigio. En su presentación como nuevo jugador de La Laguna Tenerife Ethan Happ ha reconocido que se decantó por la oferta del club aurinegro, en gran medida por la fama que se ha labrado la entidad isleña en estos últimos cursos. «Es un equipo con mucha historia y mucho éxito en el pasado reciente», resaltó el interior de Illinois sobre «un núcleo de jugadores que lleva seis, siete y hasta ocho años juntos». «Es muy emocionante y un honor formar parte de algo así», resaltó el nuevo poste canarista.

Fue más allá Happ a la hora de hablar del concepto que posee del CB Canarias después de haber militado cuatro años en la ACB. «Es raro encontrar en Europa jugadores dispuestos a quedarse, continuar y luchar por más campeonatos y jugando con equipos de primer nivel», resaltó, insistiendo en que para él «es un honor intentar ser parte de esto».

Su buena sintonía con Jaka Lakovic

No esconde Happ que otro factor clave para que se haya comprometido con La Laguna Tenerife es su técnico, un Jaka Lakovic con el que coincidió en el Gran Canaria en la campaña 23/24. «Mi relación previa con Jaka ha influido, sin duda», señala Ethan, que recuerda «el éxito» individual y colectivo de aquella etapa. En ese intento de «volver a buscar una buena compenetración», el estadounidense reconoce que el esloveno ya deseó tirar de sus servicios en varios momentos previos. «El Gran Canaria quería que me quedara y Jaka me habló de continuidad y de la importancia de permanecer en el equipo durante varios años, pero en ese momento yo estaba intentando ascender a la Euroliga», explica sobre su decisión de marcharse al Valencia.

Ethan Happ, durante su presentación oficial como jugador del CB Canarias. / E. Cobos (CBC)

Cuestionado por lo que podría aportar a su nuevo equipo, Happ admitió que al margen de tratarse de «una pregunta divertida en cada equipo» al que llega, destacó que siempre se ha «enorgullecido de ser uno de los jugadores más duros, uno de los que se lanzan al suelo por el balón». Además, pretende Ethan «aportar algo de experiencia», si bien sabe que ese concepto es complicado ponerlo encima de la mesa «cuando hay tanta gente experta en este equipo». «Quiero dar intensidad defensiva y tomar la decisión correcta en ataque cuando tenga la oportunidad», añadió a modo de resumen.

Tres pívots útiles para el equipo

Sobre los que serán sus compañeros de puesto, Happ sí admitió que no conoce «muy bien a Vince [Hunter], pero sí habló de Shermadini como «un jugador que ha sido increíble para este club». «Creo que tener tres pívots de alto nivel y útiles es genial para el equipo y para nosotros de manera individual. Esa competencia nos ayudará a mejorar, tener más intensidad en los entrenamientos, y subir nuestro nivel. Con suerte, eso luego se reflejará en los partidos».

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Happ da un pase en un entrenamiento de su nuevo equipo. / Andrés Gutiérrez

No se moja en lo colectivo

Más «complicada» le pareció a Happ la pregunta sobre cuál puede ser el techo para La Laguna Tenerife 26/27. «Ya le dije a Jaka desde el principio es lo que quiero al venir aquí es ganar partidos. Nunca se puede garantizar el éxito final del equipo basándose solo en un jugador», relató antes de insistir en su deseo de implicación máxima. «Puedo decir con toda honestidad que quiero ser un jugador con el que el equipo pueda contar cuando más importa. Me gustaría ganarme la confianza que ya tienen todos estos veteranos que están aquí», concluyó.