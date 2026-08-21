Vince Hunter, nuevo jugador de La Laguna Tenerife

El pívot Vince Hunter, nuevo jugador del CB Canarias. La Laguna Tenerife ha anunciado este viernes que se ha hecho con los servicios del jugador para la próxima temporada. El nuevo miembro del equipo aurinegro, un pívot estadounidense de 2,03, llega procedente del Lokomotiv Kuban de la VTB United League rusa, donde el curso pasado promedió 11 puntos 5,4 rebotes y 1,8 robos por partido.

Vincent Shamar Hunter (Detroit, Michigan, 5/8/1994) llega a la Liga Endesa, tras una significativa trayectoria en varios clubes europeos, incluido un título de la Baketball Champions League (BCL), a su paso por el AEK Atenas 17/18, equipo con el que también salió campeón de la Intercontinental Cup 2019 y con el que se proclamaría máximo anotador de la propia BCL en la 18/19, con 18 puntos por encuentro, siendo incluido además en el ‘Mejor Quinteto’ del torneo.

Amén de sus números en las ligas domésticas de Grecia, Italia, Francia y Rusia, el currículum europeo de Hunter contempla 55 partidos en la Eurocup, 35 en la BCL y ocho en la Euroliga.

El nuevo interior canarista realizó su periplo en la NCAA (2013-15) con la Universidad de Texas El Paso (UTEP Miners) para luego jugar en la NBA G-League, con Reno Bighorns (2015-16), antes de dar su primer salto a Europa y fichar por el Panathinaikos 2016-17.

Entre Europa y Estados Unidos

A partir de ahí, militó ese mismo año en el Avtodor Saratov, hizo un paréntesis para volver un año a Estados Unidos y militar la campaña 2017-18 en la franquicia G-League de los Memphis Grizzlies (llegó a jugar cuatro partidos con el roster NBA); y retomó su carrera en Europa para defender los colores de AEK Atenas, Virtus Bolognia (2019-21), Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (2021-22), Unics Kazan (2021-22), Zenit Saint Petersburg (2023-25) y Lokomotiv Kuban (2025-26).

Por el camino, entre otros méritos, además de los citados logros en la BCL con el AEK Atenas, fue líder en robos de la liga griega en el ejercicio 2018-19 y fue elegido ‘Mejor Jugador Defensivo’ de la VTB United League hace dos temporadas.