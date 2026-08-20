Xabi López-Arostegui, jugador del CB Canarias: "Cuando vengo a un equipo nuevo, me gusta comprometerme"

Xabier López-Arostegui Eskauriaza (Getxo, 19/5/1997) está viviendo sus primeros días en el CB Canarias. Se trata de su tercer club en una trayectoria de diez temporadas en la Liga Endesa. No son tantos. Se adentró en este nivel con el uniforme del Joventut en la campaña 16/17. Después de pasar cuatro cursos más en la Penya, fichó por el Valencia en 2021. Como en su anterior etapa, desarrolló un ciclo duradero en el conjunto que se proclamó campeón de ACB hace dos meses. Y su idea es hacer lo mismo en La Laguna Tenerife. Firmó por dos años, con opción a un tercero, pero tiene el presentimiento de que este proyecto profesional y también de vida será más largo. Xabi no es de ir y venir, ni de estancias cortas en un equipo. Le va la estabilidad. "Cuando vengo a un sitio, me gusta comprometerme", aseguró en su presentación como fichaje aurinegro.

Su implicación está garantizada. Tiene la idea de "representar de la mejor manera posible los valores del club y transmitir el esfuerzo, la ilusión y la ambición" con la que se ha puesto a las órdenes de Jaka Lakovic. Y a largo plazo, confía en «aspirar a algo bonito» como canarista y, en cierto modo, "seguir la línea que lleva" La Laguna Tenerife después de protagonizar temporadas en las que compitió por metas "importantes" y supo "dar guerra" en todas los frentes deportivos en los que participó, Liga Endesa, Copa del Rey y Champions League. Ahora, el menú se altera con un postre diferente, una Eurocup que representa para el club «un reto nuevo».

El cambio del Valencia al Canarias

XLA, que es algo así como un apodo que surge de las iniciales de su nombre y su primer apellido, explicó el motivo de su decisión de continuar su carrera en LaLaguna Tenerife justo después de proclamarse campeón de La Liga Endesa con el Valencia. "Al final, la vida y el deporte son etapas", indicó en el Espacio Mutua Tinerfeña junto al director deportivo del club, Nico Richotti. "Mi trayectoria en el Valencia llegó a un punto en el que ya quería un cambio por diferentes motivos, y surgió la opción de venir al Canarias", continuó López-Arostegui. "Cuando supieron que estaba disponible en el mercado, mostraron un interés importante, y a partir de ahí, todo fue bastante fácil, una cosa de días, de hablarlo y materializarlo todo", aseguró Xabi, convencido de que el paso de firmar con el Canarias fue "bastante fácil de dar por el proyecto, por la ambición deportiva y por lo que engloban el club y la Isla".

El campeón de Europa con España en 2022 y participante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, reconoció que, después de haber sido visitante en el pabellón Santiago Martín, está deseando sentir la magia del recinto lagunero como jugador local. "El Canarias siempre me pareció un rival difícil porque siempre compite y ha jugado un muy buen baloncesto; me tocó sufrirlo muchas veces», dijo. «Ahora tendré la suerte de disfrutarlo como local y de tener a esa gente en el campo", añadió.

Su papel con Lakovic

Lejos de pretender encasillarse en un papel concreto, el exterior vizcaíno, que coincidió con Jaka Lakovic en el Joventut, se mostró partidario de adaptarse a lo que necesite el equipo en cada momento. "Veremos un poco cómo desarrollamos el juego para poder encontrar situaciones en las que pueda aportar, rebotear, salir con el balón, contraatacar, jugar sin la pelota, tirar de tres... Todo en lo que pueda ayudar. Pero primero habrá que ver cómo se desenvuelve el equipo", comentó sobre un Canarias que realizó el miércoles su primera práctica colectiva.

Ese margen tan corto ya le ha servido a Xabi para tener claro que acertó al unirse a la plantilla aurinegra. "Se respira ilusión, ambición, ganas de trabajar... A nivel de adaptación, nos han acogido muy bien a mí y a mi familia", afirmó.