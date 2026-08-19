Lo que quiere Jaka Lakovic para La Laguna Tenerife: un pívot atlético para cerrar la plantilla y una marcha más en el juego

Con «una gran ilusión» que se palpa, según su nuevo técnico, en «todos los jugadores y miembros del staff» ha echado a andar La Laguna Tenerife 26/27. Después de varias sesiones de trabajo individualizadas y también en el gimnasio, el cuadro de Jaka Lakovic llevó a cabo este miércoles su primer entreno conjunto en el parqué del Santiago Martín. Pasos iniciales «de una nueva etapa» que el adiestrador esloveno tratará de exprimir al máximo para que esa metamorfosis -más grande de lo habitual- que ha experimentado el conjunto aurinegro este verano sea lo menos traumática posible.

La pieza que falta

«Contento con lo que ha hecho el equipo hasta ahora», Lakovic dejó claro, en su comparecencia ante los medios, que «la plantilla todavía no está cerrada», toda vez que «el club está en mercado» en busca de «la pieza que falta». Dentro de «verano que era complicado para todos», la dirección deportiva aurinegra escudriña las opciones disponibles para dar con «un jugador en posiciones interiores» con el que cubrir la marcha de Fran Guerra. En realidad, según matizó Jaka, se busca «un cinco-cuatro [en referencia a un cuatro y medio], que pueda dar cosas diferentes; con movilidad y atleticismo». «Pese a que no es el mercado más fácil del mundo estoy convencido de que con un buen scouting vamos a encontrar lo que buscamos», añadió al respecto.

Jaka Lakovoic, en su comparecencia ante los medios. / Andrés Gutiérrez

Pese a esa implícita dificultad en el citado rastreo, Lakovic reconoció que tiene cierta «prisa» por cerrar su plantel, si bien su «confianza» en «los jugadores que ya están aquí» es plena. «Nos dan garantías y muchas cosas que este equipo ya tenía», explicó antes de insistir en su preocupación. «Mejor encontrar la pieza que buscamos lo antes posible, porque se trata de engrasar y ajustar todo, ya que a diferencia de años pasados, hemos tenido más incorporaciones de las habituales; incluido yo como entrenador», argumentó el esloveno. «Será positivo que tengamos cuanto antes esa pieza que nos hará un mejor equipo», insistió.

Más rápido y agresivo

Con la llegada de esa pieza final, Lakovic podrá cincelar un estilo de juego que, a su entender, debe «ajustarse al personal que tienes». «Ahora creo que hemos añadido piezas nuevas en algunos puestos, pero sigue la mayor parte de la plantilla, y el estilo estará marcado por sus características», comenta Jaka, que si bien no ve que «el modelo vaya a cambiar drásticamente», sí pone sobre la mesa su deseo de «jugar un pelín más rápido y más agresivo». «Vamos a trabajar en ello diariamente para conseguirlo», se propuso.

Palabras positivas hacia Shermadini y Huertas

Cuestionado por sus dos capitanes generales, Gio Shermadini y Marce Huertas, Lakovic se mostró muy optimista. «A Gio lo veo bien. Ya estaba entrenando en la isla desde hace dos semanas, lo está haciendo con normalidad, siempre de menos a más, bajo el control de Xisco [Sanz] y el staff médico; y ya se incorpora a los entrenos como uno más», relató sobre el georgiano y antes de ponderar el impacto que tendrá Marcelinho [con permiso para llegar el domingo] en su Canarias. «Tenerlo en la plantilla significa mucho. Ya sabemos todos lo que aporta en la cancha, pero para mí también es importante qué aporta fuera de ella, tanto en el vestuario como en el día a día. Es una pieza clave para el entrenador como para el club», dijo del paulista.

¿Un equipo pequeño?

No niega Lakovic que La Laguna Tenerife de la 26/27 será «un equipo pequeño en algunas posiciones», pero a la vez con una virtud. «Tendremos con muchos manejadores de balón, que puedan ayudar en cualquier momento y sacar de la presión a nuestros bases, tanto a Marcelino como a Bruno. Creo que vamos a estar bien cubiertos en estas posiciones», explica el preparador aurinegro, que también valora lo que pueden aportar sus dos hipotéticos aleros. «TJ [Bamba] es un jugador atlético que puede cubrir o defender varias posiciones, y confiamos que Xabi [López-Arostegui] también lo puede hacer, y esto también nos da versatilidad en defensa», argumentó.

A la hora de hablar de objetivos, Lakovic considera que el encargado de «marcarlos es el club», y aunque no niega cuando se le habla de Copa del Rey, playoff de Liga Endesa y llegar lo más lejos posible en Eurocup, el esloveno solo piensa a corto plazo. «Mi objetivo es trabajar bien día a día y preparar al equipo para competir y estar entre los mejores», expone el técnico canarista, que espera aprovechar la ola favorable de tiempos recientes. «Una cosa por la que este equipo siempre brillaba es que era competitivo al cien por cien en cada cancha y ante cada rival, tanto en Europa como en la ACB», detalló. «Con la experiencia que tiene este equipo y con las incorporaciones que hemos hecho, estamos con la confianza de poder repetir este nivel de carácter y de ser competitivos. Y luego, de manera consiguiente, lograr los resultados de estos años pasados», añadió al respecto.

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Una primera parte muy cargada

Sobre la pretemporada, Lakovic considera que más que el calendario de amistosos, «la exigencia se la marca el equipo día a día en los entrenos». «Luego esos encuentros nos servirán para poner al equipo en el punto necesario para empezar el día 27 contra Zaragoza», señala Jaka, que también da una notable importancia a lo que vendrá después de ese estreno oficial, tanto en la ACB como en la Eurocup. «Después de 10 años compitiendo y consiguiendo grandes cosas en la Champions League pasamos a una competición muy dura, y sobre todo con una gran diferencia, el formato y el calendario. Será muy denso hasta mediados de marzo, con más de 30 partidos», señala el técnico, que para afrontar con garantías «esta primera parte del curso tan cargada» necesita «una plantilla larga y en la que cada jugador sea capaz de impactar en el juego y aportar».