Kyle Guy aterriza "emocionado": "Hablé con tres equipos, pero La Laguna Tenerife era donde quería estar"

Kyle Guy ya está en la Isla. El fichaje veraniego más mediático y esperanzador de La Laguna Tenerife aterrizó este lunes en el Aeropuerto de Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna y tomó la palabra por primera vez en su segunda etapa como aurinegro. "Hablé con tres equipos, pero aquí era donde quería venir", aseguró sonriente.

En declaraciones a los medios oficiales del club, para los que luego posó con una bufanda aurinegra, Guy puso por delante lo "feliz" que se siente por "estar de vuelta". "Hablé con tres equipos, pero La Laguna Tenerife era donde quería venir, así que estoy emocionado de que haya sido posible", declaró.

La confianza del club y lo mucho que le gusta la plantilla

Asimismo, el flamante jugador canarista para las próximas dos temporadas, agradeció al presidente, Aniano Cabrera, al secretario técnico, Nico Richotti, la "confianza" que han depositado en él.

La ilusión que ha generado el fichaje de Kyle Guy entre la afición canarista es directamente proporcional a la que siente el de Indiana. De su sonrisa al llegar a las altas expectativas que tiene en sí mismo y en sus compañeros. "Me encanta la plantilla que hay, creo que lo haremos bien. Me encanta poder jugar con muchos de los compañeros con los que ya lo hice la última vez aquí, por eso creo que la química será sencilla", afirmó antes de concluir con un último mensaje: "Estoy muy emocionado de volver al trabajo. Vamos, Canarias".

De izquierda a derecha: Van Beck, López-Arostegui, Ethan Happ y Kurucs. / CBC

Caras nuevas en la segunda ronda de reconocimientos médicos

Con Wesley Van Beck como único repetidor en las instalaciones de Hospiten Rambla, cuatro jugadores de La Laguna Tenerife completaron este lunes la segunda tanda de reconocimientos médicos. Al de Houston, que afronta su segunda campaña en la Isla, le acompañaron los recién llegados Xabi López-Arostegui, Ethan Happ y Artur Kurucs. Los cuatro superaron las pruebas y están listos para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic.

Jaime, Gio y Tim se ponen fuertes en el gimnasio

Mientras tanto, y según informó el club a través de un vídeo colgado en redes sociales, Jaime Fernández, Gio Shermadini y Tim Abromaitis trabajaron en el gimnasio del Santiago Martín a las órdenes de Xisco Sanz, preparador físico de la entidad aurinegra.