La Laguna Tenerife desvela los tres amistosos de pretemporada que jugará en la Isla, uno de ellos contra el Granca de Fran Guerra

Tres duelos más al calendario de preparación. La Laguna Tenerife ha anunciado este domingo su orden definitivo de partidos en su intención de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la que será su decimoquinta campaña consecutiva en la Liga Endesa, y cuyo arranque está previsto para el 27 de septiembre, contra el Casademont Zaragoza en el Santiago Martín.

El regreso de Fran Guerra al Santiago Martín

Así, las novedades llegan con los tres duelos a disputar este verano en Tenerife. En uno de ellos el CB Canarias se medirá al Gran Canaria, con el morbo añadido de verse las caras ante Fran Guerra, que decidió salir de la entidad lagunera para enrolarse en el club de su isla. El enfrentamiento, a celebrar en el Santiago Martín el 3 de septiembre (17:30), será, sin embargo, a puerta cerrada.

Fran Guerra, en el reconocimiento médico con el CB Gran Canaria. / CB Gran Canaria

Ya más tarde los aurinegros se las verán por partida doble contra el Bilbao Basket, otro de los clásicos de la ACB. Ambos partidos tendrán lugar en un lapso de 48 horas. El primero de ellos se celebrará en Adeje, concretamente en el Pabellón Municipal Las Torres, el próximo viernes día 18 de septiembre a partir de las 20:00. El duelo corresponde al Trofeo Costa Adeje Tenerife Top Training. En los próximos días el club y el citado ayuntamiento sureño darán detalles sobre la venta de entradas.

Uno a puerta abierta en Los Majuelos

Solo dos días más tarde, el domingo 20, y esta vez con el Santiago Martín como escenario, los dos equipos se volverán a ver las caras. En esta caso el choque comenzará a las 12:00 con el fin de no interferir en la disputa de la Supercopa Endesa, cuya final tendrá lugar esa tarde en Badalona.

Será dos pruebas en las que tanto La Laguna Tenerife como el Bilbao Basket no deberían guardarse muchas de sus armas. Por un lado porque tendrán el arranque liguero a la vuelta de la esquina, como porque el siguiente duelo entre ambos no llegará hasta bien avanzada la primera vuelta de la Liga Endesa: el 27 de diciembre coincidiendo con la decimocuarta jornada.

Noticias relacionadas

Antes de medirse al Bilbao Basket el CB Canarias ya tenía fijados otros tres encuentros de preparación: el 5 de septiembre en Utebo frente al Zaragoza, y a continuación, concretamente los días 10 y 11, en Málaga, ante el Unicaja y el Real Madrid respectivamente, en este caso dentro del Trofeo Costa del Sol.