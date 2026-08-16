CB Canarias
Kurucs, sin tiempo que perder para iniciar la pretemporada
El jugador letón, último fichaje del club aurinegro, llega a Tenerife a cuatro días del primer entrenamiento grupal a las órdenes de Jaka Lakovic
Las piezas del nuevo puzle de La Laguna Tenerife van encajando poco a poco. La última en ser adquirida por el club, el base y también escolta letón Arturs Kurucs, llegó anoche a la Isla para pasar los reconocimientos médicos y participar en el primer entrenamiento grupal de la pretemporada, programado para el miércoles que viene en el pabellón Santiago Martín, a las órdenes de Jaka Lakovic.
Aunque esa práctica será la que marcará verdaderamente el inicio de la fase de preparación del equipo aurinegro, la actividad ya se ha ido notando desde el pasado viernes, fecha en la que cinco jugadores superaron los chequeos en las instalaciones de Hospiten Rambla: Gio Shermadini, Tim Abromatis, Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández y Héctor Alderete. Los demás se pondrán en las manos de los médicos a partir de mañana, aunque quedarán otros con esta parte del trabajo pendiente. Porque ya se encuentran en Tenerife Ethan Happ, Xabi López-Aróstegui y el citado Kurucs –tres de las caras nuevas del plantel–, y también Weskey Van Beck, pero Aaron Doornekamp y Kyle Guy –un refuezo con pasado canarista– viajarán mañana y TJ Bamba –otra novedad– y Marcelinho Huertas lo harán el jueves y el domingo, respectivamente. La cuestión es que la familia se reunirá en estos días para comenzar la puesta a punto de una temporada que, en lo que a calendarios se refiere, se abrirá para La Laguna Tenerife el 27 de septiembre ante el Zaragoza en el Santiago Martín. Será la primera jornada de la Liga Endesa 26/27. n
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