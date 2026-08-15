Shermadini ya tiene luz verde para regresar

Pistoletazo de salida a la nueva temporada. La Laguna Tenerife 26/27 ya está en marcha. Los primeros reconocimientos médicos, en las instalaciones del Hospital Universitario de Hospiten Rambla, han inaugurado oficialmente el inicio de la 23ª campaña canarista en la élite, decimoquinta consecutiva de la actual etapa.

El primero en someterse a las citadas pruebas, previas al inicio de los entrenamientos, ha sido Gio Shermadini, que las ha completado entre semana de manera satisfactoria, incluidos los test específicos relacionados con su incidencia cardiaca sufrida en la recta final del curso pasado, por lo que el pívot georgiano iniciará el rodaje estival con sus compañeros la semana que viene.

Por lo demás, Tim Abromaitis, Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández y Héctor Alderete superaron este viernes sus respectivos reconocimientos; y el resto de la plantilla lo hará, repartida en varios turnos, a partir de este lunes día 17 de agosto. Paralelamente, los jugadores que dirige Jaka Lakovic realizan estos días trabajo individual y de gimnasio. El primer entreno colectivo con balón está programado para el miércoles día 19, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

Shermadini, durante la primera ronda de reconocimientos del Canarias. | CBC

De los integrantes del roster aurinegro están ya en la Isla los cinco jugadores ya mencionados, amén de los fichajes Ethan Happ y Xabi López-Arostegui. Para esta tarde está prevista la llegada de Wesley Van Beck; este sábado por la noche lo hará la última incorporación confirmada, Arturs Kurucs; Aaron Doornekamp y Kyle Guy aterrizarán el lunes en Tenerife; mientras que TJ Bamba y Marcelinho Huertas lo harán el jueves día 20 y el domingo día 23, respectivamente.

Además, Rokas Giedraitis continúa con la recuperación de su lesión de rodilla sufrida la campaña pasada, bajo la supervisión médica del club.

La Laguna Tenerife dará a conocer en los próximos días su calendario completo de pretemporada, una vez queden cerrados los últimos detalles de su preparación. El equipo aurinegro ya tiene fijados, eso sí, sus dos primeros compromisos oficiales: abrirá la Liga Endesa el domingo 27 de septiembre en el Santiago Martín, a las 12:00 horas, frente al Casademont Zaragoza, y tres días después, el miércoles 30, estrenará su camino en la Eurocup ante el Turk Telekom turco (20:00 horas).