El club aurinegro vuelve a ocupar las paradas del tranvía

El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife, y el club de baloncesto La Laguna Tenerife vuelven a sumar esfuerzos en la promoción de la campaña de abonos del equipo aurinegro Siempre aquí, utilizando la red de tranvía como soporte publicitario. Este acuerdo entre entidades, que cumple quince años, busca conectar el apoyo al representativo tinerfeño en la Liga Endesa y la Eurocup con el fomento del uso del transporte público.

Para refrendar esta alianza, la consejera insular de Movilidad y presidenta de Metrotenerife, Eulalia García, y el director general de La Laguna Tenerife, Eusebio Díaz Mejías, han posado junto a la imagen de la campaña en la parada Fundación. La iniciativa estará desplegada durante este mes de agosto en varios puntos de la Línea 1 del tranvía, en total en 17 mupis, acercando la oferta de abonos a los pasajeros.

Eulalia García subrayó que «desde el área de Movilidad del Cabildo se vuelve a apoyar un año más al Club Baloncesto Canarias, uno de los grandes referentes deportivos de nuestra isla, colaborando en su campaña de abonos». «Por supuesto, desde el área queremos animar a todos a disfrutar de los grandes eventos deportivos utilizando el transporte público», añadió. Asimismo, hizo hincapié en el impacto visual y la permanente visibilidad que ofrecen los mupis las 24 horas del día. Un soporte que, aprovechando los tiempos de espera en las paradas, conectará la imagen del club con los casi 96.000 pasajeros que utilizan a diario el tranvía.