Nico Richotti, secretario técnico de La Laguna Tenerife: "No habrá ninguna salida"

La marcha de Fran Guerra ha obligado a La Laguna Tenerife a "una cierta reestructuración a la plantilla". Así lo reconoce su secretario técnico Nico Richotti tras la llegada de Arturs Kurucs, en lo que supone la llegada de otro escolta, algo que no entraba en la hoja de ruta aurinegra para la 26/27. Falta la incorporación de otro interior, lo que no supondrá, asegura la misma fuente, la salida de ninguno de los jugadores actuales.

Nico Richotti, en el centro de la pista del Santiago Martín. / María Pisaca / MARIA PISACA

"Necesitábamos buscar un buen cupo, que nos aportara experiencia, y si además conocía la ACB, mucho mejor. Hemos dado con el perfil de Arturs, que nos encantaba a todos y nos encajaba en lo que nos hacía falta", explica Richotti sobre la incorporación del letón. "Estamos muy satisfechos con su incorporación y deseando tenerlo ya en Tenerife", añade al respecto.

"Va a ser un año largo"

Con Kurucs cuenta el CB Canarias con hasta seis jugadores a repartir entre las posiciones de uno y dos. Desde la dirección deportiva no creen, sin embargo, que se genere overbooking. "Va a ser un año largo, con muchos partidos, sobre todo en la primera parte de la temporada, y necesitamos tener gente para cubrirnos ante cualquier eventual percance", argumenta Richotti.

Refuerza Nico la idea expresada semana atrás por Aniano Cabrera sobre la conveniencia de evitar ir a mercado una vez arranque el curso. "Nuestra mentalidad es construir el equipo más completo posible, con jugadores dispuestos a aceptar el reto de la ACB y la Eurocup. Estamos buscando las piezas para tener una plantilla larga", señala al respecto.

La libertad que deja la Eurocup

Es por ello que, salvo otra sorpresa, en La Laguna Tenerife no se barajan "ni contemplan" más marchas. "No, no. En principio no habrá ninguna salida, no", comenta Richotti de manera insistente. "Desde lo de Fran lo ideal hubiera sido encontrar un cupo interior, pero el mercado está complicado, por lo que decidimos darle una vuelta y buscar una reestructuración con un cupo en el exterior y dejar la puerta abierta a otra posible incorporación en el juego interior", detalla el de Bahía Blanca.

Se puede agarrar aquí el CB Canarias a la flexibilidad que permite la Eurocup, donde no existe requisito alguno con los cupos. De esta manera los descartados en la Liga Endesa serían dos baloncestistas no cupos, mientras que en los duelos de carácter internacional Jaka Lakovic podría optar dar descanso a alguno de sus jugadores de formación local: Jaime Fernández, Héctor Alderete, Xabi López-Arostegui y Arturs Kurucs.

Sin tantas urgencias

Pero solventada la incorporación de un cupo, la urgencia ahora no es mayor. "No tenemos prisa", reconoce Nico, que da alguna pista sobre lo que busca. "Nos gustaría encontrar algo de lo que no tenemos", admite en un rastreo complicado dentro de "un mercado que está algo parado" y en el que ya "no quedan muchos jugadores disponibles". "Estamos intentando tomar la mejor decisión posible para el equipo", reitera.

Fran Guerra, pasando el reconocimiento médico oficial con el Gran Canaria. / CB Gran Canaria

En ese sentido, también considera Richotti que "será difícil" que esa última pieza llegue a tiempo para el inicio de los entrenamientos, que arrancarán la próxima semana. "Aunque todo puede cambiar de un momento a otro. Eso es algo que he aprendido en estos últimos años; y lo que piensas que ya lo tienes atado, al final se te escapa... y viceversa", argumenta.

Todas las puertas siguen abiertas

Incluso, dentro de esa obligada paciencia en la búsqueda de la pieza que falta, el secretario técnico canarista reconoce que, con el paso de los días podrían abrirse puertas que ahora parecen cerradas, caso de algún jugador de formación local. "La vía está abierta, porque, como digo, las cosas pueden cambiar. A lo mejor alguien se queda colgado en algún sitio, por lo que no descartamos que pueda aparecer un cupo que haya por ahí", concluyó.