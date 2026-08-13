Xabi López-Arostegui pone su "compromiso, esfuerzo y ambición" al servicio de La Laguna Tenerife

El segundo de los nuevos ya está en la Isla. Cuatro días después de que lo hiciera Ethan Happ, este jueves ha llegado a Tenerife Xabi López-Arostegui, alero de 29 años y 2,00 metros que aterriza en La Laguna Tenerife después de seis temporadas en el Valencia Basket, conjunto con el que logró el título de Liga Endesa este pasado curso 25/26.

A escasas horas de iniciar la pretemporada con los habituales reconocimientos médicos, XLA -como es conocido en el mundillo- tomaba tierra en la Isla, dejando claro que su implicación, como mínimo para las dos próximas campañas -en su contrato hay posibilidad de un tercer curso de vinculación- será total. "Me encuentro muy ilusionado y con ganas de ver a los compañeros y ponerme a trabajar", expuso el de Getxo a los medios oficiales del club.

Tercer club en 11 años

López-Arostegui promete ofrecer, en el que será su tercer club en ACB tras 10 temporadas de carrera en la élite nacional -jugó durante un lustro con el Joventut en la élite-, "compromiso, mucho esfuerzo y mucha ambición desde el primer día". En otras palabras, el internacional vasco expone que sus "servicios al equipo y al entrenador van a estar al cien por cien".

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Las ganas con las que aterriza Xabi López-Arostegui se refrendan con las referencias positivas que ha recibido. "Me han hablado muy bien de la Isla y de la gente del club, donde se cuida muy bien a las personas y se trabaja muy bien", expresa el jugador vasco, deseoso igualmente de "sentir por fin como local a una afición" a la que ha "sufrido" a lo largo de estos cursos previos. "Seguro que va a ser un buen año", sentenció el vigente campeón liguero.