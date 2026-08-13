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Xabi López-Arostegui pone su "compromiso, esfuerzo y ambición" al servicio de La Laguna Tenerife

El alero de Getxo, y procedente del Valencia Basket, la segunda cara nueva del CB Canarias 26/217 en llegar a la Isla

Xavi López-Arostegui, en su llegada a Tenerife este jueves.

Xavi López-Arostegui, en su llegada a Tenerife este jueves. / CB Canarias

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Carlos García

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

El segundo de los nuevos ya está en la Isla. Cuatro días después de que lo hiciera Ethan Happ, este jueves ha llegado a Tenerife Xabi López-Arostegui, alero de 29 años y 2,00 metros que aterriza en La Laguna Tenerife después de seis temporadas en el Valencia Basket, conjunto con el que logró el título de Liga Endesa este pasado curso 25/26.

A escasas horas de iniciar la pretemporada con los habituales reconocimientos médicos, XLA -como es conocido en el mundillo- tomaba tierra en la Isla, dejando claro que su implicación, como mínimo para las dos próximas campañas -en su contrato hay posibilidad de un tercer curso de vinculación- será total. "Me encuentro muy ilusionado y con ganas de ver a los compañeros y ponerme a trabajar", expuso el de Getxo a los medios oficiales del club.

Tercer club en 11 años

López-Arostegui promete ofrecer, en el que será su tercer club en ACB tras 10 temporadas de carrera en la élite nacional -jugó durante un lustro con el Joventut en la élite-, "compromiso, mucho esfuerzo y mucha ambición desde el primer día". En otras palabras, el internacional vasco expone que sus "servicios al equipo y al entrenador van a estar al cien por cien".

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Las ganas con las que aterriza Xabi López-Arostegui se refrendan con las referencias positivas que ha recibido. "Me han hablado muy bien de la Isla y de la gente del club, donde se cuida muy bien a las personas y se trabaja muy bien", expresa el jugador vasco, deseoso igualmente de "sentir por fin como local a una afición" a la que ha "sufrido" a lo largo de estos cursos previos. "Seguro que va a ser un buen año", sentenció el vigente campeón liguero.

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