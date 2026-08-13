Experiencia en Liga Endesa y Euroliga para La Laguna Tenerife: Arturs Kurucs firma por el conjunto aurinegro

La Laguna Tenerife ha cerrado la incorporación del exterior letón Arturs Kurucs para la próxima temporada. El nuevo jugador aurinegro, que ocupa plaza como Jugador Formado Localmente (JFL), puede desempeñarse tanto en la posición de base como en la de escolta, aportando polivalencia y solidez defensiva al perímetro insular.

Kurucs (Cesis, 26 años y 1,93 metros de estatura) llega a la isla procedente del Río Breogán, conjunto en el que militó la pasada campaña promediando 6,9 puntos y 2 rebotes por encuentro.

Amplia trayectoria en la Liga Endesa y en Europa

Pese a su juventud, el exterior internacional acumula una valiosa trayectoria en el baloncesto de máximo nivel, registrando 168 partidos en la Liga Endesa, 70 en la Euroliga y 30 en la Basketball Champions League (BCL).

Formación y salto profesional: Tras dar sus primeros pasos en el VEF Riga, se incorporó a la cantera del Baskonia en 2015. En el curso 2019/20, durante una cesión en el equipo de Riga, se proclamó campeón de la liga báltica y fue incluido en el 'Mejor Quinteto' de la competición.

Tras dar sus primeros pasos en el VEF Riga, se incorporó a la cantera del Baskonia en 2015. En el curso 2019/20, durante una cesión en el equipo de Riga, se proclamó campeón de la liga báltica y fue incluido en el 'Mejor Quinteto' de la competición. Consolidación en la élite: Formó parte de la primera plantilla de Baskonia de forma continuada entre 2020 y 2023. Posteriormente, pasó por el Promitheas Patras griego y el UCAM Murcia antes de recalar en el Río Breogán.

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Internacional absoluto con Letonia

Kurucs ha sido un fijo en todas las categorías inferiores de la selección de Letonia (logrando el subcampeonato de Europa U18) hasta dar el salto a la absoluta. Con la elástica de su país participó en el Mundial de 2023, donde Letonia firmó un destacado quinto puesto, y más recientemente en el Eurobasket de 2025.