La Laguna Tenerife arrancará la temporada 26/27 como local recibiendo al Casademont Zaragoza

De nuevo arranca en casa. Tras hacerlo contra el Baskonia (24/25) y el Manresa (25/26), por tercera temporada consecutiva La Laguna Tenerife comenzará su andadura en la Liga Endesa como local. En este caso recibiendo al Casademont Zaragoza, en concreto el domingo 27 de septiembre a partir de las 12:00 horas.

La primera salida para los de Jaka Lakovic llegará una semana después, ya que en la segunda jornada los aurinegros visitarán al Unicaja, en un partido programado para el sábado 3 de octubre a partir de las 18:30 horas. La tercera jornada también será lejos de la Isla, coincidiendo con el choque en la cancha del UCAM Murcia. Serán varios de los primeros pasos para un equipo que hasta finales de noviembre -con la disputa de la Ventana FIBA- no tendrá apenas descanso, al tener que afrontar nueve duelos de ACB y otros ocho de su nueva competición continental.

Esas dobles salidas también las repetirá el cuadro lagunero en otras tres ocasiones a lo largo del curso: jornadas 15 y 16 (Real Madrid y Burgos), jornadas 21 y 22 (Barça y Obradoiro), jornadas 29 y 30 (18 y 24 de abril), y jornadas 32 y 33 (Girona y Baskonia).

La distribución del calendario también permitirá a La Laguna Tenerife firmar, en un total de cuatro veces, dos episodios consecutivos ante los suyos: jornadas 4 y 5 (Baskonia y Obradoiro), jornadas 11 y 12 (Manresa y Girona, que además se celebrarán con solo dos días de diferencia), jornadas 19 y 20 (Andorra y Lleida), y jornadas 27 y 28 (Unicaja y Real Madrid).

Las visitas de los grandes

Sin derbis en el calendario tras el descenso del Gran Canaria, los puntos de mayor interés en el Santiago Martín coincidirán con la visita de los conjuntos punteros de la competición. Así, el primer gallito en pasar por Los Majuelos será el Barça, el 22 de noviembre (17:00). Habrá que esperar a la segunda vuelta -y por consiguiente hasta 2027- para que viajen hasta la Isla los otros grandes clubes de la Liga Endesa. El Valencia lo hará el 7 de marzo en la jornada 23 (18:00); el Unicaja el 3 de abril en la fecha 27 (18:30); y el Real Madrid solo ocho días después (18:00).

Nueve en casa en la primera vuelta

En la primera vuelta el cuadro isleño jugará un total de nueve duelos como local -y ocho como visitante- antes de llegar a un ecuador de la fase regular que le deparará, en la decimoséptima jornada, un choque en casa contra el Breogán.

En la última de las 34 fechas del calendario el CB Canarias también oficiará como local, en este caso contra el Burgos, en un choque programado para el 21 de mayo de 2027.