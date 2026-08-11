La Laguna Tenerife conocerá este miércoles su hoja de ruta completa para la temporada 26/27

Luz verde a la planificación total. Tras conocer desde hace un tiempo la hoja de ruta al completo de la Eurocup y también el calendario de fechas de la Liga Endesa, La Laguna Tenerife tendrá en su mano este miércoles la otra pieza de su particular puzle: el orden en el que se medirá a sus 17 rivales de la ACB, con sus correspondientes días y horas concretos.

La Asociación de Clubes tiene previsto anunciar, a partir de las 11:00, todos los detalles de las 34 jornadas de la liga regular, cuyo comienzo está fijado para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Esta fase inicial concluirá el 23 de mayo de 2027.

Condicionado por varios eventos

A expensas de saber si arrancará como local o como visitante (lo ha hecho en casa en los dos últimos ejercicios), sí está claro previamente que habrá dos fines de semanas en los que el CB Canarias jugará a domicilio al estar el Santiago Martín ocupado por otros eventos. Son, concretamente, el del 17 y 18 de octubre (jornada 4) y el del 19 y 20 de diciembre (jornada 13). El primero de ellos a causa de un concierto de Miguel Ríos, y el otro con la actuación de Dire Straits Legacy y de Canta Juegos Burbujas. El evento de Sergio Dalma programado para el 28 de noviembre no afectará, puesto que en esas fechas habrá parón por Ventana FIBA.

Aaron Doornekamp penetra ante Mario Hezonja en un Canarias-Real Madrid. / Arturo Jiménez / t

También se definirá este miércoles si La Laguna Tenerife juega en la primera vuelta liguera ocho o nueve partidos como local, con lo que ello pudiera influir de cara a la clasificación para la Copa del Rey.

27 partidos en apenas 100 días

Además, Jaka Lakovic y todo su staff ya podrán programar al dedillo lo que va a ser un arranque vertiginoso. Y es que de los 48 encuentros que tiene garantizados este año La Laguna Tenerife (34 de Liga Endesa y 14 de Eurocup), los 27 primeros tendrán lugar en los 100 días iniciales de la temporada.

Noticias relacionadas

Serán los comprendidos entre el 26 de septiembre y el 3 de enero de 2027. En ese lapso habrá 15 jornadas de la ACB, y 12 de las 14 de la fase de grupos de la Eurocup. De la puesta en escena durante periodo tendrá mucho que ver el resultado global en una temporada con más cambios de los habituales en la nave aurinegra.