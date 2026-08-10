Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»

Sin hacer ruido, a semejanza de sus actuaciones dentro de la cancha, se marcha Thomas Scrubb. El canadiense firmó dos cursos eficientes y polivalentes como obrero a las órdenes de Txus Vidorreta en La Laguna Tenerife. Ahora la escuadra aurinegra ha buscado otro prototipo de jugador para la posición de tres –músculo con TJ Bamba–, por lo que Tommy no encaja.

Thomas Scrubb, tras su último partido con la camiseta del CB Canarias / Arturo Jiménez

Deja atrás Scrubb un total de 111 partidos con la camiseta del CB Canarias. De ellos, 79 dentro de la Liga ACB con unas medias de 6,6 puntos, 3,4 rebotes y 0,9 asistencias para 8,4 créditos de valoración. En la BCL sumó 28 duelos con 6,7 tantos, 4,4 rechaces y 0,8 pases de canasta para 9,9 de nota.

Acabó con mayor protagonismo

A esta hoja de servicios añadió Scrubb tres choques en Copa del Rey y uno más en la Supercopa 2025. Sus mejores prestaciones, en la Champions 24/25, contra el Petkim Spor, cuando se fue hasta los 24 de valoración (15 puntos y seis rebotes); y este pasado ejercicio, cuando fue clave para ganar al Valencia en el Santiago Martín con su 16+6 (26 de nota). Su protagonismo –incluso con minutos yéndose al cuatro– creció en la parte final del curso tras la lesión de Rokas Giedraitis.

Prestaciones que, sin embargo, no han sido suficientes para su continuidad. Él se lo toma con resignación y aunque no esconde sus deseos de haber permanecido en el conjunto canarista, tampoco busca ningún tipo de polémica. «Sí, la verdad que estoy triste, no quería irme», apunta el alero, en conversación con El Día, desde su país natal.

Cuestionado por las razones de su no continuidad, Scrubb reconoce no tenerlo claro. «No estoy seguro del todo. Nadie del club me dio una explicación», señala sobre una posible causa de no entrar en los esquemas de Jaka Lakovic. «Creo que merecía quedarme, pero el club no lo veía así, así que tengo que seguir adelante», añade el canadiense sobre este extremo.

De estos dos años me quedo con la victoria en el 'playoff' contra el Madrid y el triunfo ante el Barça en la Copa

El anhelo por parte de Scrubb de jugar al menos un tercer año en las filas del CB Canarias no se ceñía exclusivamente a la parcela deportiva, sino que también se ramificaba a la personal. «Toda nuestra familia estaba muy a gusto en la Isla», apunta, empezando por sus dos hijos, a los que «les encantaba su colegio», al margen de haber creado «un buen grupo de amigos con sus compañeros de clase y también con los hijos de los demás jugadores del equipo».

Esa sensación de confort la compartía igualmente su esposa Catherine Traer. «También tenía su grupo de amigas», relación en la que tuvo mucho que ver su condición de jugadora, ya que tras defender los colores del RC Náutico en su primer curso en Tenerife, este pasado ejercicio estuvo enrolada en las filas del Adareva.

«Ese es un lugar estupendo para vivir y disfrutamos mucho de nuestra estancia allí», reitera Scrubb sobre ese feeling que se generó con la Isla y todos los suyos. De hecho, Catherine ha llegado a reconocer, en su despedida en redes sociales, que ese amor a primera vista le hizo pensar que «Tenerife iba a ser el último destino» de la carrera profesional de Tommy.

Agradecido por el apoyo

Se marcha también Scrubb queriendo agradecer ese respaldo que siempre sintió por parte de los seguidores canaristas. «Sí, los aficionados siempre me trataron muy bien y apoyaron mucho al equipo», responde al ser preguntado por esa relación, y antes de tirar de su habitual humildad. «Quizá me echen un poco de menos», contesta sobre si la parroquia aurinegra sentirá cierta nostalgia del alero.

Más allá de la lógica desazón por no seguir como integrante de la familia canarista, Scrubb destaca varios aspectos con los que se queda de estos dos últimos años. Y uno de ellos es el día a día y el privilegio de poder compartir vestuario con baloncestistas de primer nivel y, sobre todo, compañeros en mayúsculas. «Es un grupo de veteranos, con muchos jugadores que llevan años juntos. No hay egos entre ninguno de ellos, así que creo que la mayoría están contentos con su rol y pueden concentrarse en lo que tienen que hacer para ayudar al equipo», relata Thomas.

Thomas Scrubb se dispone a anotar ante la mirada de Melvin Ejim. / Andrés Gutiérrez

En relación a situaciones concretas, Scrubb se lleva dos momentos por encima del resto. El más fresco, «ganarle al Real Madrid esta temporada en los playoff», aunque sin olvidar «la victoria sobre el Barcelona el año pasado en la Copa del Rey». «Serán momentos que siempre recordaré», admite Tommy, que añade a esta lista otros aspectos más relacionados con su bienestar. «También echaremos de menos el buen tiempo y poder pasar tanto tiempo al aire libre», reconoce.

Sobre la decisión de Fran Guerra y su futuro

El que, como Scrubb, tampoco vestirá de aurinegro en la temporada 26/27 será Fran Guerra. Desde la distancia, el canadiense no se atreve a emitir un juicio detallado sobre esta inesperada marcha, pero de manera indirecta se alegra por la decisión del que fue su compañero. «No estoy seguro de los motivos, pero creo que probablemente él está contento de poder jugar para el equipo de la tierra en la que nació», explica el alero.

En un verano en el que admite, «no haber hecho nada especial», más allá de la rutina habitual de estas fechas para «seguir en forma» y preparar su «cuerpo para la siguiente temporada», Scrubb apunta que sigue esperando por definir su siguiente destino profesional. En un primer momento se le había vinculado con el Casademont Zaragoza, pero Tommy se desmarca. «Por ahora no hay planes, sigo esperando una buena oportunidad», comenta al respecto.

Allá donde vaya, tal y como hiciera primero en el Obradoiro y más recientemente en el CB Canarias, Scrubb volverá a poner al servicio del equipo una polivalencia y trabajo oscuro casi sin parangón en el mercado.