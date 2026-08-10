Los abonados de La Laguna Tenerife, a un ritmo mayor que en temporadas anteriores

Pequeño cambio de ciclo, pero fidelidad intacta desde la grada. Esa es la sensación que dejan los 20 primeros días de la campaña de abonados de La Laguna Tenerife, que ha anunciado que a inicios de esta semana que ha superado la barrera de los 2.000 fieles para el ejercicio 26/27. Eran exactamente, hasta este lunes, 2.113 los aficionados que habían habilitado su pase para la campaña que arrancará el último fin de semana de septiembre.

Pese al aumento en el precio de los pases -tras dos años consecutivos en los que la cuantía había estado congelada- , y estar metidos ya de lleno en el mes de agosto tras haberse puesto en marcha la campaña más tarde que nunca, la lealtad de la afición canarista apunta a ser la misma... o incluso mayor. Y es que en una comparativa con las campañas más recientes las ganas de ver al CB Canarias parecen, incluso, haber aumentado.

Más sin contar a los de nuevo cuño

Así, el pasado ejercicio, y tras las mismas tres semanas despachando abonos, se habían vendido 2.211 abonos, si bien casi 300 de ellos correspondían a nuevas altas. En este caso, los asientos reservados corresponden únicamente a aquellos que ya fueron afiliados en el curso 25/26. Una temporada en la que el CB Canarias terminó paralizando la venta tras alcanzar los 4.511 abonados.

El Frente Los Pollos Amarillos, en un encuentro del pasado ejercicio. / Arturo Jiménez

Se superaba hace un año el récord anterior de afiliados, correspondiente a la campaña 24/25, cuando hubo 4.203 fieles aurinegros. En aquella ocasión La Laguna Tenerife no dio a conocer el momento en el que superó la barrera de los dos millares de ventas, aunque sí hizo público el momento en el que rebasó el siguiente escalón: 3.072 pases despachados en 34 días de campaña, de los que 340 eran de nuevo cuño.

Hasta el 21 de agosto para llegar a 3.000

Toda vez que la actual campaña de renovación finaliza el 21 de agosto -tras un mes de campaña-, La Laguna Tenerife se encuentra en disposición de mejorar esta cadencia de hace dos temporadas. El 24 de agosto será el turno para la mejora de asiento, y ya el día 25 llegará el momento de los que deseen convertirse en nuevos abonados.

Un poco más atrás en el tiempo, en concreto en el ejercicio 23/24, el CB Canarias tardó poco más de un mes en garantizar a 2.000 seguidores en sus partidos como local. En aquel instante el club aurinegro también contaba con casi 300 nuevos aficionados. La campaña se cerraría finalmente con 3.811, un guarismo que este verano se antoja corto ante las respuestas de estas primeras semanas. ¿Habrá nuevo récord de afiliados?