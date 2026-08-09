Pretemporada
Ethan Happ, el primero de los nuevos del CB Canarias en llegar a Tenerife
El pívot norteamericano reconoce «estar extremadamente feliz» de reencontrarse con Lakovic, su técnico en el Granca
A poco más de una semana para que arranque la pretemporada de La Laguna Tenerife 26/27 –al menos con sus reconocimientos médicos–, comienzan a llegar a la Isla algunos de los fichajes. Así, el primero en hacerlo ha sido, este domingo, Ethan Happ, que ha decidido pasar en Tenerife los últimos días de sus vacaciones.
«Estoy extremadamente feliz e ilusionado de reencontrarme cono Jaka Lakovic y ser parte de la cultura del CB Canarias», expresó ayer el pívot de Ilinios tras aterrizar en Los Rodeos. Se refiere Happ a su coincidencia con el preparador esloveno en las filas del Granca durante el ejercicio 23/24, donde ofreció una gran versión. «Jaka es un técnico que entrena muy duro, pero a la vez muy bien; sabe mucho de baloncesto, sobre todo de táctica y de estrategia», señaló Happ sobre un técnico que ya quiso rescatarle el pasado ejercicio para la escuadra claretiana.
Sabe Happ que aterriza en «una plantila que es una máquina bien engrasada». «Conserva el mismo núcleo contra el que he jugado durante los cuatro últimos años; así que no pretendo cambiar muchas cosas, solo encajar, encontrar mi sitio y trabajar duro para ver cómo puedo ayudar al equipo». Un proceso de asimilación que el norteamericano con pasaporte macedonio espera llevar a cabo en «un par de semanas».
Tras Happ, los siguientes en aterrizar en Tenerife serán los otros fichajes, TJ Bamba, Kyle Guy y Xabi López Arostegui. Ya está en la Isla, por ejemplo, el uruguayo Bruno Ftipaldo, que no ha viajado con su selección a una gira preparatoria a China, pero que sí estará en la próxima ventana FIBA, con partidos frente a Bahamas y Puerto Rico el 28 de agosto y el 1 de septiembre respectivamente. Sobre el papel, sera el úinco integrante del plantel canarista 26/27 que tendrá compromisos internacionales este verano.
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