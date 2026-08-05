Incidencia en la venta de abonos del CB Canarias: el club suspende temporalmente la atención presencial y online
Un problema técnico externo ha obligado a paralizar de forma provisional la adquisición de abonos en todos los canales de venta
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El Club Baloncesto Canarias ha comunicado la suspensión temporal del proceso de venta de abonos tras detectarse una incidencia informática ajena a la entidad. La interrupción afecta de manera directa tanto a los trámites presenciales en taquilla como a las gestiones a través de la plataforma online.
Puntos clave del comunicado
- Causa de la suspensión: Un fallo en los sistemas informáticos externos que dan soporte a la plataforma de venta.
- Canales afectados: La comercialización queda paralizada tanto en las oficinas/taquillas físicas como en el portal web oficial.
- Restablecimiento del servicio: La entidad anunciará la reanudación de la venta en cuanto la incidencia quede solventada por los técnicos.
- Mensaje a la afición: El club lamenta las molestias ocasionadas a los abonados y seguidores que intentaban tramitar su pase.
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