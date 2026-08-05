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Incidencia en la venta de abonos del CB Canarias: el club suspende temporalmente la atención presencial y online

Un problema técnico externo ha obligado a paralizar de forma provisional la adquisición de abonos en todos los canales de venta

La Peña San Benito y parte de los aficionados despiden al CB Canarias 25/26.

La Peña San Benito y parte de los aficionados despiden al CB Canarias 25/26. / Arturo Jiménez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Club Baloncesto Canarias ha comunicado la suspensión temporal del proceso de venta de abonos tras detectarse una incidencia informática ajena a la entidad. La interrupción afecta de manera directa tanto a los trámites presenciales en taquilla como a las gestiones a través de la plataforma online.

Puntos clave del comunicado

  • Causa de la suspensión: Un fallo en los sistemas informáticos externos que dan soporte a la plataforma de venta.
  • Canales afectados: La comercialización queda paralizada tanto en las oficinas/taquillas físicas como en el portal web oficial.
  • Restablecimiento del servicio: La entidad anunciará la reanudación de la venta en cuanto la incidencia quede solventada por los técnicos.
  • Mensaje a la afición: El club lamenta las molestias ocasionadas a los abonados y seguidores que intentaban tramitar su pase.

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