Fran Guerra paga para salir de La Laguna Tenerife y cumple el "sueño" de fichar por el Granca
El pívot grancanario hace efectiva su cláusula de salida y abandona la entidad aurinegra tras siete temporadas y 325 partidos oficiales
Ya es oficial. Después de varias semanas de especulaciones e incertidumbre, La Laguna Tenerife comunicó este martes que Fran Guerra abandona la disciplina canarista. El jugador, según ha informado la entidad presidida por Aniano Cabrera, "se ha acogido a su cláusula de salida y, una vez abonada, queda libre". Según ha podido saber EL DÍA, la compensación que recibe la escuadra tinerfeña ronda los 200.000 euros.
Solo unos minutos después de que su salida fuese pública y notoria, el Dreamland Gran Canaria anunció su incorporación. El pívot, natural de Pedro Hidalgo, localidad grancanaria, vestirá la camiseta amarilla del equipo representativo de su Isla por primera vez. Camino de los 34 años que cumplirá en diciembre y pese a que el Canarias había ejecutado su cláusula de renovación a principios de verano, cambia la Liga Endesa y la EuroCup por la LEB Oro (ahora denominada Primera FEB) para liderar el intento de los claretianos de recuperar la máxima categoría.
"Jugar en el equipo de mi tierra es un sueño. Sé lo que significa esta camiseta y lo que representa para la gente: orgullo, responsabilidad y compromiso. Un reto para el que estoy listo", ha declarado el protagonista a los medios de su nuevo club.
Su trayectoria en La Laguna Tenerife
Guerra, al que la entidad lagunera ha deseado suerte y agradecido "todo lo que aportó durante sus siete temporadas en el primer equipo aurinegro", disputó 325 partidos oficiales con la camiseta de La Laguna Tenerife entre todas las competiciones, y formó parte del equipo que conquistó la Basketball Champions League (BCL) en 2022, así como la Copa Intercontinental en las ediciones de 2020 y 2023.
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