Agosto, un mes que no es para fichar en La Laguna Tenerife

Restan todavía más de 15 días para que arranque la pretemporada –el primer contacto con el balón está fijado para el día 19– de La Laguna Tenerife y faltan aún ocho semanas para que el cuadro aurinegro debute de manera oficial en la 26/27. Margen más que suficiente como para hacer frente a cualquier eventualidad.

De hecho, ese supuesto contratiempo ya lo tiene delante la entidad presidida por Aniano Cabrera. Alteración en forma de inesperada marcha, la de Fran Guerra, que ha decidido dejar el club lagunero, después de siete temporadas, para enrolarse en el equipo de su Isla, un CB Gran Canaria que este próximo ejercicio militará en Primera FEB.

Obligado a ir a mercado

Con el abono de su cláusula de salida como condición indispensable para romper el año adicional de contrato que el propio La Laguna Tenerife había ejecutado a principios de julio, la marcha de Guerra obligará a la entidad aurinegra a una situación inusual. Primero, la de escudriñar en un mercado –cupos– que no ofrece muchas alternativas. Y segundo, hacerlo ya dentro de un mes de agosto donde el CB Canarias suele tener los deberes más que finiquitados. De hecho, contados son los casos de incorporaciones bajo estos parámetros.

El de este mismo verano, con el añadido al roster canarista de TJ Bamba el 20 de julio, era el último ejemplo de esta rapidez que se suele dar en los despachos del Santiago Martín –situación ayudada también por un número de variaciones que no acostumbra a ser muy elevado– para terminar de moldear la plantilla del ejercicio venidero. Incluso, si la intentona por repescar a Nico Brussino –por el que el Gran Canaria pedía salida– hubiera llegado a buen puerto, ese teórico carpetazo a la configuración del decimoquinto proyecto seguido del CB Canarias en la élite nacional se habría concretado días antes.

Aniano Cabrera, en una entrevista. / María Pisaca / MARIA PISACA

El ejemplo de la 25/26

Echando la vista atrás, la máxima también es casi milimétrica. Así, la plantilla de La Laguna Tenerife 25/26 quedó cerrada, de inicio, y después de otras tres llegadas, con el anuncio del fichaje de Rokas Giedraitis, oficialización que se produjo el 24 de julio. Más tarde, como añadido, y con mucho más protagonismo en el equipo U22 que en el de Liga Endesa, llegaría Dylan Bordón. Fue el 13 de agosto.

Mucho más madrugador fue el CB Canarias de la 24/25. En ese momento, y al margen de repescar a Kostas Kostadinov, el club lagunero ejecutó cuatro movimientos en el mercado veraniego, el último de ellos el de Payton Willis, anunciado el 8 de julio. Antes habían llegado David Kramer, Thomas Scrubb y Lluis Costa.

Thomas Scrubb, el día de su presentación como jugador del CB Canarias. / María Pisaca / MARIA PISACA

Con solo tres movimientos realizados en el verano de 2023, el CB Canarias cerró la carpeta de fichajes hace tres años con el regreso de Álex López, anunciado de forma oficial el 31 de julio. Previamente se dio a conocer la contratación de Dusan Ristic y también la de Édgar Vicedo.

Seis anuncios en la 22/23

Seis fueron los anuncios que hizo el CB Canarias antes del arranque de la 22/23. Uno de ellos en junio, el de un Jonah Radebaugh que ni pisó la Isla al ejecutar su salida para marcharse al Valencia. El resto, en julio: Elgin Cook, Jaime Fernández, Iván Cruz y la vuelta de Tim Abromaitis. El último, el de Moussa Diagné, se hizo oficial el 2 de agosto, pero ya estaba cerrado desde los últimos días del mes previo.

En la 21/22 la dinámica había sido muy similar. Pocas llegadas, en concreto tres, con Joan Sastre como avanzadilla, siguiendo con Sean Smith y dejando los deberes hechos a 14 de julio con la incorporación de Kyle Wiltjer. Mucho más adelante, en concreto en la segunda semana de septiembre, y viendo que la recuperación de Dejan Todorovic –fuera de combate desde la pretemporada previa por una grave lesión de rodilla– no marchaba al ritmo deseado, se tiró de Tobias Borg en la que fue su segunda etapa de aurinegro.

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Varios parecidos

Y similitudes también hubo ese verano de 2021 con lo acaecido doce meses antes. Desde sendas segundas etapas (las de Sergio Rodríguez y Aaron Doornekamp), pasando por algunas otras llegadas (Todorovic, Bruno Fitipaldo y Emir Sulejmanovic), y poniendo el broche, también a mediados de julio, con la incorporación del cuatro extracomunitario. En ese caso se trató de Tyler Cavanaugh, anunciado el 17 de julio.