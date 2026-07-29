Fecha y hora confirmadas para el estreno de La Laguna Tenerife en la EuroCup

Ya hay fecha y hora para el estreno de La Laguna Tenerife en la EuroCup. El combinado aurinegro, que supo el 8 de julio cuáles iban a ser sus rivales en la Fase Regular (Grupo B) y el 10 en qué orden se los iba a encontrar, conoció a primera hora de este miércoles 30 el día y el horario exactos de todos y cada uno de sus 14 duelos de liguilla. El primero de ellos se celebrará en el Santiago Martín el último día del mes de septiembre, el miércoles día 30 frente al Turk Telekom Ankara a partir de las 20:00.

De esta manera, el despegue histórico del cuadro aurinegro en la EuroCup -después de una década gloriosa en la Basketball Champions League- se producirá solo unos días después del arranque de la Liga Endesa, puesto que la organización del torneo doméstico confirmó hace ya unas semanas que su edición 26/27 comenzaría el fin de semana del 26 al 27 de septiembre.

La primera salida, a Londres el 6 de octubre

El camino europeo de La Laguna Tenerife, tanto en casa como fuera, ha quedado totalmente despejado. En la segunda jornada, el Canarias visitará al London Lions el martes 6 de octubre en un choque que se disputará a partir de las 19:30. Ocho días más tarde, el miércoles 14, será el Maxima Roma el club que aterrice en la Isla para medirse a los de Jaka Lakovic.

Y de grandes ciudades europeas irá la cosa para los aurinegros en sus primeros desplazamientos, porque después de Londres, en la segunda jornada, el destino en la cuarta será Fráncfort del Meno. Allí esperará el Skyliners Frankfurt el miércoles 21 de octubre (18:30). El último de los partidos a celebrar el décimo mes del año será el de la jornada cinco: miércoles 28 ante el Umana Reyer Venezia (20:00) en Los Majuelos. El combinado italiano ya visitó el Santiago Martín en la BCL. Lo hizo, por primera vez, en abril de 2017, cuando perdió en semifinales contra los aurinegros, que acabaron levantando el título en una Final Four inolvidable.

Calendario al completo de La Laguna Tenerife en la EuroCup. / CBC

La primera vuelta se cierra en Lituania el miércoles 11

Los últimos dos duelos de la primera vuelta (la fase regular será a dos partidos, uno en casa y otro fuera, y con calendario simétrico, por lo que el Ankara será el primer oponente de la segunda vuelta) se celebrarán en noviembre. El primero será en casa contra el Cluj-Napoca (Rumanía) el miércoles 4 a las 20:00. El segundo (jornada siete), en Lituania en la pista del Siauliai, el miércoles 11 a las 16:30 de la tarde.

Habrá partidos el 23 de diciembre y el 6 de enero

En la segunda vuelta destacan, entre las jornadas 11 y 13, la visita a la Isla del Skyliners Frankfurt el 23 de diciembre (20:00), el choque en Venezia del martes 29 (19:00) y la salida a Rumanía del miércoles 6 de enero (17:00). Ojalá no toque carbón ante el Cluj-Napoca.

Una semana después de la cita en tierras rumanas se cerrará el calendario de la liguilla con un partido en el Santiago Martín contra Siauliai (miércoles 13 de enero a las 20:00). Pendientes de repasar se habían quedado el primer duelo de la segunda vuelta (en Turquía contra el Ankara el 18 de noviembre a las 16:00) y los dos primeros de diciembre: el 9 contra el London Lions a las 20:00 y el 16 en Roma a las 20:00.

Los miércoles, jornada fetiche para el cuadro aurinegro

Con todo, sobresalen en el apartado de curiosidades que La Laguna Tenerife apenas jugará dos duelos en martes (ambos a domicilio) y hasta 12 los miércoles, y que todos sus partidos en condición de local se celebrarán exclusivamente a las 20:00. Cierto es que, si se repasan al detalle los horarios de todos los partidos de la Fase Regular, se celebran casi todos entre las 19:00 y las 20:00 (hora local) y muy rara vez a las 18:30 o las 20:30.

En este sentido, y siempre tomando como referencia la hora insular, no es casualidad, por el cambio de huso horario, que sean en Lituania (jornada siete, a las 16:30), en Turquía (semana ocho, a las 16:00) y en Rumanía (jornada 13, a las 17:00) los duelos en los que el horario se salga de la norma.