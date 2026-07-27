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La Laguna Tenerife confirma la salida de Joan Sastre

El balear se despide de la entidad después de cinco temporadas vistiendo de aurinegro

Joan Sastre tira a canasta en el partido Lleida-La Laguna Tenerife.

Joan Sastre tira a canasta en el partido Lleida-La Laguna Tenerife. / Efe

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Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna Tenerife ha confirmado la salida del club de Joan Sastre. Aunque su desvinculación no se hizo oficial hasta este mismo lunes a mediodía, la salida del escolta balear se daba por hecha desde hacía semanas.

Sastre abandona la disciplina aurinegra tras cinco temporadas en la Isla (aterrizó en verano de 2021) en las que fue siempre un jugador de la máxima confianza de Txus Vidorreta. De hecho, y no es casualidad, a ambos les une la coincidencia de que se han desligado del Canarias en la misma ventana pese a tener una campaña más de contrato.

Cinco años con alto protagonismo

En el caso de Sastre, y a diferencia de Vidorreta, fue el club el que tomó la decisión de rescindir su contrato, y no al revés. En sus cinco campañas en la Isla, y a pesar de la mala fortuna que tuvo por momentos en el apartado de lesiones, superó la barrera de los 30 partidos en tres temporadas en la Liga Endesa, mientras que en la 22/23 se quedó justo en 29. Además, promedió siempre más de 15 minutos en pista en un total de 164 partidos.

En la Basketball Champions League, su participación subió hasta los 74 compromisos. Uno de ellos, el más feliz, el de la final de 2022, que enfrentó a La Laguna Tenerife con el Baxi Manresa y concluyó en triunfo aurinegro por 87-98. Esa tarde, Sastre sumó 9 puntos en 19 minutos en pista.

Fran Guerra, a punto de salir

La salida de Joan Sastre no será la última de este verano. Le seguirá Fran Guerra, que se marchará al Dreamland Gran Canaria. Guerra, cuyo contrato había sido renovado por el Canarias a principios de verano, hará efectiva su cláusula de salida (previo pago de una importante cantidad) para firmar por el club de su Isla. Será una incorporación de altísimo nivel para los amarillos, esta temporada en LEB Oro (ahora Primera FEB) y con el único objetivo de lograr el retorno a la Liga Endesa.

Fran Guerra captura un rebote en el partido de la Copa del Rey 2026 ante el Baskonia.

Fran Guerra captura un rebote en el partido de la Copa del Rey 2026 ante el Baskonia. / E. Cobos (ACBPhoto)

El hándicap de los cupos, clave en la plantilla

Aunque en sí mismas no supongan un agujero, las marchas de Sastre (su rendimiento había caído en picado en la pasada campaña aunque su compromiso estuviese siempre fuera de toda duda) y Guerra (Shermadini parece haberse recuperado de los problemas cardiacos que sufrió hace unos meses y Happ se antoja como una incorporación de nivel para la pintura) sí condicionan la estructura de la plantilla.

Noticias relacionadas y más

Una vez se confirme la marcha del grancanario, La Laguna Tenerife pasará a tener solo tres cupos en la plantilla: Jaime Fernández, Héctor Alderete y Xabi López-Arostegui. Esto es, uno menos de los que exigen la ACB y la EuroCup. Habrá que firmar, como mínimo, a un cupo más.

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