Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias: «Hubo que tomar decisiones muy importantes para mantener al club fuera de peligro»

Cuando se cumple un año desde su llegada a la presidencia de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera valora el trabajo que él y todo su consejo de administración ha tenido que hacer en la sombra para evitar una posible causa de disolución en la Sociedad Anónima Deportiva del CB Canarias. Estabilizada la situación como él mismo reconoce, el dirigente aurinegro califica de sobresaliente la pasada campaña e insiste en la permanencia como fin prioritario... aunque sin renunciar a alcanzar cotas ambiciosas.

Se cumple un año desde su llegada a la presidencia del CB Canarias. ¿Qué balance hace?

Intenso, y a la vez bastante enriquecedor y positivo.

Dicho entre comillas, ¿qué club se encontró?

Bueno, aún estando ya dentro te encuentras con una situación económica que ahora empieza a estar controlada y estructurada. Hemos detectado, gracias a Eusebio [Díaz, Director General] y Yayi [Candelaria López, de Contabilidad], las necesidades y las carencias que teníamos. Cuando cogimos el club había una situación patrimonial a equilibrar, y además estábamos obligados a finalizar esta temporada con un beneficio económico, y lo vamos a hacer. Más que la deuda, lo importante era la situación patrimonial de la entidad.

¿Hubo entonces serio riesgo económico de que el club pasara por problemas gordos?

Totalmente, y así lo manifestamos en la asamblea de diciembre. Ahora, en las cuentas intermedias que hay que presentar en el Consejo Superior de Deportes, los números han experimentado una mejora significativa. Ha habido que tomar decisiones muy importantes y en muy poco tiempo para poder mantener la Sociedad Anónima Deportiva fuera de peligro.

¿Hablamos de un club ya estabilizado o con un importante trabajo a medio plazo todavía por hacer?

Está estabilizado, pero tenemos que seguir con un control del gasto y buscando un equilibrio que nos permita tener salud financiera, algo clave para la estabilidad del club. El pabellón y el aforo son los que son, igual que ocurre con los espacios publicitarios; y para intentar generar más recursos debemos buscar otras fórmulas.

¿Cómo cuáles?

El año pasado batimos récord de abonados, hubo un incremento muy importante en el tema de merchandising, también mejoramos en la captación de nuevas empresas y de patrocinios pequeños... Pero evidentemente no puedes quedarte con eso, tienes que seguir creciendo y en eso estamos. Buscaremos otras líneas, como la organización de eventos y una mayor atención, por medio de diversos actos, a las empresas que nos apoyan.

¿Pero hay capacidad real de crecer?

Para ello tenemos que intentar irnos a esa línea de eventos, y explotar al máximo la búsqueda de otros recursos que sean factibles. Por ejemplo, en Eurocup tenemos la posibilidad de usar algunos espacios más en la ropa. Pues trataremos de explotarlo.

Hablando de pabellón, ¿no empieza a ser ya cansina tanta propuesta y ningún hecho consumado?

Nosotros solo podemos manifestar lo que necesitamos para poder crecer, o al menos mantener lo que tenemos. Y ahí nos haría falta un pabellón mayor que el Santiago Martín, tanto en aforo como en otro tipo de espacios en los que podamos ofrecer diferentes servicios que aquí no son posibles.

¿Si le dieran a elegir, de qué aforo sería ese pabellón?

Tenerife necesita un pabellón preparado para eventos múltiples y de magnitud, no solamente para el uso del CB Canarias. Creo que podríamos trabajar para completar a diario un pabellón de 7.500 u 8.000 personas; e incluso en momentos puntuales llegar a 10.000 personas.

Pero mientras tanto han puesto en marcha una campaña de abonos que saben que, irremediablemente, tiene un techo...

Nos gustaría hacer un pleno de renovaciones, porque eso nos garantiza casi el 90 por ciento del aforo, con la importancia de apoyo que eso supone. Pero a la vez sabemos que estamos limitados por dicho aforo y porque debemos intentar tener cierto número de entradas a la venta. Existe mucha demanda del nuevo abonado, pero no sabemos si vamos a poder cubrirla, porque la prioridad serán las renovaciones.

¿Cree que se entenderá el incremento en el precio?

Espero que sí. Es el curso que más tarde hemos sacado la campaña y en el que el plazo de renovación será más corto, pero queríamos tenerlo todo claro. También es cierto los precios han estado congelados durante dos campañas, y que el próximo año habrá más partidos garantizados que la temporada pasada. Y si a eso se añade el crédito que creo que nos hemos ganado por las buenas temporadas anteriores, y la renovación de jugadores como Marce y alguno más, o el regreso de Kyle Guy, pues la ilusión sigue intacta. Creo que somos un club atractivo.

Como han sido varias las instituciones que se han postulado para construir ese nuevo pabellón, ¿si ese recinto se levanta fuera de la Laguna y se lo ofrecen al Canarias, supondría un conflicto para ustedes?

Sería un problema, porque el equipo es de La Laguna. Nadie debate que el CD Tenerife tuviera que salir de Santa Cruz. Y yo creo que el Canarias es de la Laguna, por lo que quien ejecute esa obra debería tenerlo en cuenta. Representamos a la isla de Tenerife, pero nuestro punto de encuentro es La Laguna, como el del Tenerife es Santa Cruz. Creo que hay cosas que no hace falta cuestionar.

Más que un nuevo pabellón, que nunca estaría antes de tres o cuatro años, ¿no es más urgente para el club disponer de una cancha de entreno propia?

Sería importante, porque cuando en el pabellón hay un evento te condiciona en el día a día. Entendemos que tenemos que convivir con todo lo que rodea al recinto porque es de todos, pero por ejemplo, que haya eventos ciertos fines de semana te condicionan al número de partidos que juegas en casa en la primera vuelta, con lo que eso puede significar para meterte en la Copa del Rey. Pero al margen de eso sí deberíamos tener una segunda instalación, no solo para el primer equipo, sino también para el U22 y la cantera.

Entonces, ¿nos olvidamos también de aquella ciudad deportiva que se anunció varias veces?

Sí, sí. Esa sesión del uso de los terrenos por parte de La Laguna no se podía llevar a cabo. Nos llevamos esa noticia en un momento en el que la sociedad corría un riesgo perder el equilibrio patrimonial pero por suerte, con otro tipo de gestiones que se han realizado, hemos salvado la situación.

El hecho de que fuera se hable del club más con la terminología de Tenerife, pensando que es realmente el nombre de la entidad, que por la nomenclatura de su patrocinador, La Laguna, ¿no les genera un conflicto?

No, no. Incluso tenemos otra virtud más, que aparte de La Laguna y de Tenerife, somos el Canarias y representamos al Archipiélago. Lo veo más como una oportunidad que como un problema. Todo el mundo sabe quiénes somos.

Aniano Cabrera, durante la entrevista de balance a su año en la presidencia. / María Pisaca / MARIA PISACA

La de presidente era prácticamente la única función que le faltaba por realizar en el CB Canarias. ¿Es la más difícil que ha abordado?

He tenido la suerte de que este cambio lo llevábamos preparando unos dos años, y además con la llegada de Nico [Richotti] a la dirección deportiva, me he quitado algunos viajes, mientras que la agenda diaria de la parte institucional suele ser sencilla en el día a día. Quizá donde más se complica todo es en mis obligaciones los días de partidos.

Pero entiendo que será muy complicado desprenderse de una vez de la chaqueta de director deportivo...

Sí... Hay cosas que uno no puede quitarte de golpe, porque por ejemplo hay muchos agentes que han tenido un contacto directo contigo durante muchos años, y con ellos se ha generado un trato muy personal. Pero poco a poco Nico va cogiendo más experiencia e intento que estemos juntos en muchas conversaciones y reuniones para que también vaya adquiriendo un poco de rodaje. Y a la vez él está teniendo su propio criterio que le permite ir creciendo. Esto es un trabajo de equipo, como lo fue el fichaje de Jaka Lakovic. Las decisiones son consensuadas y ese aspecto es una parte del éxito que hemos tenido durante todo este tiempo. No todo es el tema económico, sino que también son importantes las relaciones correctas y saber estar en el momento adecuado.

No todo es el tema económico, sino que también son importantes las relaciones correctas y saber estar en el momento adecuado Aniano Cabrera — Presidente del CB Canarias

Acabó la temporada hace unas cuantas semanas. ¿Qué nota le pone?

Yo diría que un nueve. Jugamos Copa del Rey, Final Four, semifinales de la Liga... Siempre te pones un pero, pero por tu propia exigencia. Claro que nos habría gustado que nos hubiera salido mejor la Final Four, pero por ejemplo en la Copa perdimos, sin Marce, ante el que después fue el campeón.

¿Entiende que por comparativa de lo que ha sido capaz este mismo equipo, la nota por parte del entorno sea más baja?

Esas comparativas a veces también dependen de las circunstancias que se den. Las tuyas y las de los demás conjuntos. Por ejemplo nosotros llegamos a la fase final de la ACB y jugamos casi todos los partidos sin tus dos pívots titulares.

Hablemos de Patty Mills. ¿Qué ha supuesto para el club esos meses en los que el australiano estuvo en la Isla?

Él llega por eso de lo que hablaba antes: saber estar en el sitio correcto y en el momento oportuno. Ese contacto que mantiene con Marce, el buen feeling que se genera entre Nico y el agente de Patty... Y al final se crea un impacto tremendo para el club, que sin imaginarlo se coloca a nivel mundial. El merchandising, el seguimiento en redes sociales, lo que vende la imagen del club... Todo ha sido beneficioso.

Después de su primer año, no sé si tanto como su antecesor en el cargo, Félix Hernández, que se mantuvo en el cargo dos décadas, ¿pero se ve mucho tiempo como presidente?

No, como él no, porque eso significaría que tendría 70 y pico años... Espero no molestar tanto. Y sobre todo espero que cuando salgamos, y hablo en plural porque esto no es algo personal, sino un grupo de personas en el consejo de administración muy compacto, que el club esté en las mejores condiciones posibles y sobre todo que siga en la máxima categoría.

Entiendo, por lo que lo repite, que esa sigue siendo su mayor preocupación...

Cuando asumo la presidencia, y imagino que a Félix también le pasaría, es un 22 de julio. El día 23 llego al club y ahí es donde me doy cuenta de que de tus decisiones, con aciertos y errores, dependen muchas familias. Y también te das cuenta de que hay muchos aficionados que de verdad sienten el club y a veces quieren más de él, pero siempre en una vertiente positiva. Todo eso creo que me ha permitido aprender, en este año, a compartir y empatizar mucho más con el sentir de la gente.

Entonces, ¿es mayor la presión como presidente que la que tenía como director deportivo?

Esta temporada hubo muchos partidos de casa que al ganarlos me miré con Eusebio [Díaz] sabiendo que eso significaba ganar otra semana más de margen para equilibrar el club en la parte económica. Claro que he sentido presión porque ha habido momentos complicados durante el año.

No solo cambiaba el presidente, sino también varios consejeros que incluso no estaban dentro del club. ¿Se ha sentido respaldado?

Totalmente respaldado. Desde el primer momento el consejo se ha reunido lo que te obliga la normativa, pero también hemos mantenido muchos otros encuentros para explicar todo lo significativo que podía estar sucediendo dentro del club; que fueran los consejeros los primeros en enterarse y en estar informados. Pero es que además, hubo algunos casos que me expresaban que no querían ser consejeros floreros, sino que les gustaría ser partícipes del desarrollo del club. Para ser un grupo que no se conocía mucho entre ellos, la sintonía está siendo muy positiva y todos han aportado un montón.