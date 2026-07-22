Aniano Cabrera, presidente de La Laguna Tenerife: "Si quieres ser competitivo, tienes que desearlo"

Salvada la delicada situación económica con la que se topó a su llegada a la presidencia del CB Canarias, Aniano Cabrera ve "con optimismo" el futuro de la entidad y de La Laguna Tenerife más concretamente. Confianza plena en Jaka Lakovic, convencimiento de la necesidad de cruzar de acera en Europa, y una dosis de ambición para seguir siendo un equipo que aspire a codearse con la zona noble.

¿La necesidad de la que ya ha hablado de equilibrar el estado financiero del club significa que a la plantilla 26/27 se le dedicará un presupuesto mayor o menor que el de la pasada campaña?

Similar. Porque hay que tener en cuenta de que partimos con un jugador [Rokas Giedraitis] lesionado a medio o largo plazo, y eso también te condiciona lo económico.

No parece, al menos sobre el papel, que el cambio de BCL a Eurocup sea por un asunto económico. ¿Lo han llevado a cabo para oxigenarse?

Sí. Creo que no era una decisión sencilla, pero necesitábamos un cambio de competición, precisamente para eso, para oxigenarnos. Tener también diferentes rivales, nuevos retos, nuevos horizontes, y probarnos en algo que no sé si es mejor o si es peor, pero sí diferente. La entidad necesitaba ese cambio, y eso es algo que ya se habló con la presencia de Txus.

¿Llegó a ser necesaria la salida de Txus Vidorreta?

Bueno, más que necesaria...

Me refiero a como se terminaron desarrollando los acontecimientos internamente...

No creo que acabara siendo una salida necesaria. Al final, cuando estás tanto tiempo en un sitio, te vas desgastando. Los desplazamientos, la exigencia, o el ver qué te inventas para seguir estando otro año más con los mejores, son cosas que pasan factura. Pero no creo que fuera una necesidad su salida, sino circunstancias que se dan. Sin más.

En el momento en el que se confirmó su marcha parecía que íbamos a vivir un revolcón total en la plantilla. Algo muy parecido a lo sucedido en el verano de 2019. Pero al final ese posible cambio de ciclo se ha quedado en un par de retoques...

Bueno, ha habido cambios... Pero tienes que intentar buscar lo que es lo mejor para el club, y ahí es donde muchas veces valoras lo que tienes. Y creo que la solidez, el liderazgo y el compromiso que siempre ha tenido este equipo son aspectos que te llevan a dar continuidad al grupo e irlo retocando. Ese tipo de cambio drástico ya lo hicimos en un momento, pero fue por otras circunstancias totalmente diferentes que no se daban ahora. Y porque cuando lo hablamos con Jaka, él entendía y valoraba muchos aspectos positivos que posee este grupo. Porque este grupo te ayuda a ganar. Este grupo gana partidos, y eso permite buscar solo tres o cuatro retoques para mantener el nivel competitivo.

Para sustituir a Vidorreta llega Jaka Lakovic. ¿Lo tendrá más complicado a tenor de que la sombra del bilbaíno seguramente sea muy alargada?

Creo que es una fortuna poder optar a un entrenador tan capacitado como Jaka. Pese a su juventud ya posee una gran experiencia tanto en la ACB como en la Eurocup, al margen de su trayectoria como jugador. Creemos que con él, el proyecto está en buenas manos.

De los que no siguen quizá llama un poquito la atención, por rendimiento y por aportar bastantes intangibles, la no renovación de Thomas Scrubb ¿Por qué?

Quizá buscábamos un perfil de jugador diferente. Él también finalizaba contrato y era una posible liberación que estaba ahí.

El que sí continúa es Marcelinho Huertas. ¿Intentarán de que acabe siendo patrimonio del club?

El objetivo que nos marcamos a corto plazo es tratar de que él siga estando al nivel que ha ofrecido hasta ahora. Incluso él mismo, cuando se hizo la renovación, hablaba de un baile más, que no tiene por qué ser el último, y en ese sentido él seguirá probando cuánto puede aguantar. Como entidad nos gustaría que, un jugador tan importante como él, finalizara su trayectoria deportiva en un club como el CB Canarias.

¿Y seguir como canarista fuera de los límites de la pista?

Por lo que he hablado con él, sé que a Marce le encanta el baloncesto, y seguramente seguirá vinculado al baloncesto. De qué lado lo hará, no lo sé, porque seguramente del lado que se ponga será bueno.

También se ha renovado a Aaron Doornekamp, en su caso por dos años. Es otra apuesta fuerte, e incluso no sé si arriesgada, de continuidad...

Bueno, es un uno más uno. No creo que sea arriesgado. Hay que valorar lo que sabes que siempre te van a aportar ciertos jugadores. Y aunque en el DNI ponga una edad, luego Aaron no escatima un entrenamiento, ni una ayuda a un compañero, ni un esfuerzo para colaborar para que el equipo gane... Cuando vas a buscar eso por ahí no lo encuentras. Y mientras él siga viéndose bien físicamente y siga rindiendo, sumará.

Aniano Cabrera, en la entrevista con El Día. / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Cuánto de cerca estuvo o qué ocurrió realmente con Brussino para que no viniera?

A Brussino nos lo ofrecen sus agentes, y creo que todo el mundo entendía que una vez descendido el Gran Canaria, Brussino podía quedar libre. Además, ya estuvo a las órdenes de Jaka, y fue compañero de Nico Ricchotti. Pero cuando te dicen que tiene contrato con el Gran Canaria y que hay que pagar una cantidad para sacarlo, ahí se para todo.

¿Y no valía la pena hacer ese esfuerzo económico viendo todos esos condicionantes a favor de los que hablaba ahora?

Bueno, aquí hay que tener muy en cuenta los cálculos económicos. Y lo que conlleva un jugador que ya pasa a ser residente, como Brussino, con un jugador que no es residente, como el que hemos fichado ahora en la figura de TJ Bamba. Lo económico va de la mano de lo deportivo; y lo deportivo de la mano de lo económico... y las circunstancias no se dieron.

Le pregunto por los derechos de dos tinerfeños, los hermanos Díaz-Graham. Se retienen los de Guillermo pero no los de Jorge. ¿Por qué?

En parte analizas la trayectoria de los últimos años y tomas una decisión. Es verdad que Nico ha estado en contacto con sus agentes y que el interés en ambos existe, pero también es cierto que nos han transmitido que quieren hacer un quinto año universitario en Estados Unidos. Con derechos o no hemos preguntado por la situación de los dos, porque son muy buenos jugadores que nos encantaría que en un futuro pudieran pertenecer al Canarias.

Guillermo y Jorge Díaz-Graham son muy buenos jugadores que nos encantaría que en un futuro pudieran pertenecer al Canarias Aniano Cabrera — Presidente CB Canarias

¿En qué situación se encuentra el crecimiento de la sección femenina?

Está dando pasos. Cuando hablé con Carolina Tabares para entrar al club se trató lo baloncesto femenino. Era una demanda que teníamos de muchos abonados con hijas, al margen de las integrantes de las escuelas que iban creciendo, y además dio la casualidad de que hay un equipo que libera jugadoras [el RC Náutico] y me plantea la propia Carolina de salir en varias categorías. A medida que esas chicas vayan creciendo y nos estabilicemos un poquito más, se seguirán dando pasos, y si toca llegar a categorías superiores, ya lo abordaremos en ese momento.

No digo del nivel de Zaragoza o Valencia, pero ¿no sería idóneo tener algo a semejanza del nivel del Joventut?

Hay varios clubes que están dando sus primeros pasos. Cada cosa llegará en su momento.

Se llegó a hablar de una posible entente con el Adareva...

Sé que hubo una reunión en la que estuvieron Carolina Tabares y Pocho Jerez, pero sin mayores conclusiones.

Con todo, ¿piensa en positivo con lo que está por llegarle al CB Canarias?

Claro. El futuro es optimista. No tenemos que estar pensando en que si ya no está Txus o que si el pabellón es pequeño. Nos sentimos cómodos como estamos, pero dejando bien claro que esa comodidad no puede convertirse en conformismo. Los primeros que queremos seguir mejorando somos nosotros y eso, aunque no se vea, es lo que se hace cada día y en cada departamento del club. Aportar cosas para seguir siendo mejores. Primero de manera interna y también de cara al exterior.

¿Se podrá hablar entonces de La Laguna Tenerife 26/27 como otra vez candidato a grandes cotas?

Es nuestro deseo, claro. Una cosa es ese puerto base que te permite ser otro año más equipo de ACB, y otra cosa es querer seguir aspirando a objetivos mayores. Y si quieres ser competitivo y estar arriba, tienes que desearlo, si no, no llegas.