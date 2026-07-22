El Cabildo de Tenerife pone fecha exacta a la puesta en marcha de la climatización en la cancha del Santiago Martín
El vicepresidente de la entidad insular, Lope Afonso, y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, visitan las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto, cuya inversión supera los 1,5 millones de euros
La cancha del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín contará con un sistema de climatización plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027. Así lo anunciaron este miércoles el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, durante una visita a las obras de la segunda fase del proyecto, una actuación cuya inversión supera los 1,5 millones de euros y que mejorará las condiciones de confort térmico de deportistas, equipos técnicos, árbitros y usuarios en general. La visita contó con la presencia del presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, y del director general de la entidad, Eusebio Díaz.
Estos trabajos se suman a las distintas mejoras ejecutadas por el Cabildo de Tenerife en el pabellón durante los últimos años. Entre ellos figuran la climatización del gimnasio, zona VIP y de autoridades y de los vestuarios del primer equipo, la renovación del equipamiento deportivo y la instalación de nuevos cubos LED y marcadores homologados para competiciones nacionales e internacionales.
Acometida para incrementar el confort
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destaca que se siguen "dando pasos para mejorar esta instalación". "Esta actuación, cuyas dos fases han supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros, incrementará de forma notable el confort de deportistas y aficionados y permitirá que el Santiago Martín siga respondiendo a las exigencias de las grandes competiciones nacionales e internacionales durante muchos años", señaló el dirigente popular.
Afonso añade que "el Cabildo mantiene un compromiso firme con la conservación y mejora de sus instalaciones deportivas para ofrecer espacios modernos, eficientes y adaptados a las necesidades de quienes los utilizan cada día, además de seguir reforzando la capacidad de Tenerife para acoger eventos deportivos de primer nivel".
Coordinación con el CB Canarias
Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, señala que "se trata de una actuación muy esperada por los usuarios del pabellón y especialmente por el CB Canarias". "Hemos estado coordinados con el club para programar cada una de las fases de la obra y minimizar las molestias derivadas de los trabajos", explicó la misma fuente.
Moliné explica que "la planificación se ha realizado de forma conjunta con el club para compatibilizar la ejecución de las obras con los entrenamientos y las competiciones oficiales, de manera que la actividad del pabellón pudiera mantenerse con la mayor normalidad posible". "Esa coordinación está siendo fundamental para avanzar en una intervención de gran complejidad técnica sin afectar al funcionamiento habitual de la instalación".
De hecho, justo el día después de haber quedado La Laguna Tenerife eliminado por el Barça en las semifinales de la Liga Endesa, el 14 de junio, el Cabildo de Tenerife arrancó la citada obra, que deberá tener un primer parón obligado -o al menos una limitación en sus trabajos- a mediados de agosto, tanto por el inicio de los entrenamientos del conjunto aurinegro como por la celebración, entre los días 21 y 23, de un torneo amistoso internacional con la presencia de la selección española femenina de baloncesto.
La climatización de la cancha, un proyecto adaptado a la normativa más reciente en este ámbito, se suma a las distintas actuaciones impulsadas por el Cabildo para mejorar el Pabellón Santiago Martín, una instalación de referencia en Canarias que acoge cada temporada competiciones de baloncesto del máximo nivel, además de otros acontecimientos deportivos y culturales. Se terminarán, con dicha obra, los episodios de calor extremo vividos en varios partidos de La Laguna Tenerife y que incluso por momentos he hecho que casi fuera impracticable la actividad deportiva profesional sobre la cancha del recinto de Los Majuelos.
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