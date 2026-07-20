La Laguna Tenerife ficha a TJ Bamba para reforzar su juego exterior

La Laguna Tenerife ha anunciado la incorporación de TJ Bamba para la temporada 2026-27. El nuevo jugador aurinegro es un exterior estadounidense de 1,95 metros que llega procedente del Rasta Vechta, de la Bundesliga alemana.

El fichaje supone una nueva pieza para el proyecto canarista de cara al próximo curso. Bamba viene de completar una destacada temporada en Alemania, donde promedió 12,3 puntos, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

Durante el pasado curso, el jugador compaginó la competición doméstica alemana con la FIBA Europe Cup. Su equipo, el Rasta Vechta, cayó en cuartos de final de la Bundesliga ante el Alba Berlín, que posteriormente se proclamó campeón.

Un exterior con experiencia NCAA y paso por Europa

Nacido en el Bronx, en Nueva York, el 6 de enero de 2001, Ahmed Tijani Bamba, conocido deportivamente como TJ Bamba, pasó parte de su infancia en Senegal antes de regresar a Estados Unidos para continuar su formación.

Su trayectoria universitaria comenzó en la NCAA, donde jugó para los Cougars de Washington State entre 2020 y 2023. Posteriormente pasó por Villanova en la temporada 2023-24 y por los Ducks de Oregon en el curso 2024-25.

En Oregon, Bamba destacó especialmente por su capacidad defensiva, hasta el punto de ganarse un puesto en el Mejor Quinteto Defensivo de la Big Ten Conference.

Primer año profesional en Alemania

Tras no ser elegido en el draft de la NBA, Bamba dio el salto a Europa en el verano de 2025 para fichar por el Rasta Vechta. En su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos, el exterior firmó una campaña sólida que le ha permitido dar ahora el salto al conjunto aurinegro.

Su rendimiento en la Bundesliga alemana y en competición europea llamó la atención de La Laguna Tenerife, que suma así un jugador joven, físico y con recorrido para reforzar su perímetro.

Además de su experiencia en Europa, TJ Bamba ha participado en la Liga de Verano de la NBA. Este verano lo ha hecho con los Denver Nuggets, mientras que el verano pasado disputó esta competición con los Brooklyn Nets.