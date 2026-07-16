La Laguna Tenerife pone precio a sus abonos para la temporada 26/27

Con algo de retraso respecto a temporadas previas, La Laguna Tenerife ha dado a conocer este jueves su campaña de abonos para la campaña 26/27, la que será decimoquinta consecutiva del club aurinegro en la élite nacional, y la undécima seguida en la que alternará la Liga Endesa con competición continental, en este caso la Eurocup tras una década de andadura en la Basketball Champions League. La venta comenzará este próximo lunes día 20 y estará operativa inicialmente solo para aquellos abonados del curso pasado que deseen renovar su pase y que tendrán un plazo preferencial para mantener su sitio hasta el 21 de agosto.

Tal y como ya había advertido el presidente Aniano Cabrera en una reciente comparecencia ante los medios, se produce un aumento en el precio. Así, los pases más caros, aquellos de las dos gradas bajas laterales, pasan de 405 euros a 455, mientras que por ejemplo la grada media lateral pasa de 345 a 385.

Lo que incluye y sus ventajas

El abono 26/27 incluirá los siguientes partidos: los 17 que jugará en casa el primer equipo aurinegro durante la fase regular de la Liga Endesa, más los siete encuentros que dispute como anfitrión en la fase de grupos de la Eurocup, o sea, un total de 24. No se incluyen fases posteriores. Los abonados 26/27 no tendrán que pagar en los Días del Club y los Medios Días del Club, que la entidad fije durante la temporada.

La adquisición del abono supondrá un ahorro apreciable con respecto a la compra convencional de entradas partido a partido, ya que podrá adquirirse desde 160 euros para adultos, 80 euros para jóvenes (de 4 a 17 años) o 100 euros para estudiantes y 120 para federados. Los abonados 26/27 tendrán prioridad para acogerse a los viajes organizados que el club lleve a cabo durante la temporada con su agencia oficial Azulmarino. Los abonados jóvenes o hijos de abonados tendrán un precio especial en los Campus CBC a celebrarse en Navidad, Semana Santa y Verano.

Descuentos y promociones

Todos los abonados 26/27 dispondrán de descuentos y promociones varias en servicios y productos diversos gracias a la colaboración de DISA, Hospiten, Landmar Hoteles, Beep Run Cerad26, GF Hoteles, Óptica Rapp, Maletas Terrae y VTR Maquinaria. Los detalles, incluidos los códigos promocionales pertinentes, pueden consultarse en el Libro del Abonado que se les entregará en las oficinas a la hora de tramitar o retirar su pase. Además, tendrán un regalo cortesía de Hospiten.

Fechas, plazos y financiación

La renovación del abono estará operativa desde este lunes día 20 de julio a las 10:00 horas hasta el viernes día 21 de agosto. Los abonados del curso 25/26 que no procedan a la renovación de su pase en estas fechas perderán su asiento. El club ha fijado el lunes día 24 de agosto (de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas) para aquellos abonados que deseen cambiar su asiento en el graderío del Santiago Martín. Para llevar a cabo este trámite es imprescindible que los aficionados interesados hayan renovado previamente su abono durante la fase de renovación y en ese día podrán elegir, por orden de llegada a las oficinas, entre los asientos que estén disponibles. La fase para los nuevos abonados se activará a partir del martes día 25 de agosto, desde las 10:00 horas.

Cuadro con los precios de los abonos de La Laguna Tenerife 26/27 / El Día

Como novedad con respecto a otros años, el Club y CaixaBank ofrecen la posibilidad de financiar el abono de manera presencial y sin intereses, de manera que solo se aplicarían gastos de gestión en función de los plazos disponibles: 3, 6 y 9 meses con un 2,5% , 3,5% y 4,5% respectivamente.

¿Cómo y dónde abonarse?

La renovación del abono podrá tramitarse online a través de la página web oficial del club, www.cbcanarias.net, pinchando en el botón de venta de entradas y el trámite no acarreará gastos de gestión. Aquellos abonados que hagan su trámite vía online, podrán descargarse en su dispositivo móvil el abono en código QR y será perfectamente válido para usarlo en cada partido en lugar del abono físico. Si lo desean también pueden pasar por las oficinas a recoger el abono físico en los horarios de atención al público.

En el caso de la renovación online, cabe recordar que previamente hay que estar registrado en la plataforma de Bacantix (a través de la pestaña de iniciar sesión) con el mismo correo electrónico facilitado en su día al club a la hora de abonarse. La renovación podrá realizarse también de manera personalizada en las oficinas del club, situadas en la planta baja del Santiago Martín (acceso por la calle peatonal contigua a Cofarte); de lunes a viernes, en días laborables, de 10 a 14 horas. En este sentido, habrá también atención al público en horario vespertino de 17 a 20 horas, los martes y jueves.

Aquellos abonados de la temporada 25/26 que quieran proceder a la renovación de su asiento sin necesidad de personarse en las oficinas y hacerlo vía email, podrán tramitar su abono haciendo el ingreso correspondiente en la cuenta de La Caixa ES74 2100 6952 5322 0028 8048; y enviando luego el justificante de ingreso a secretaria@cbcanarias.es indicando nombre, apellido y DNI de cada abonado.

Descuento para colectivos especiales

La oferta de abonos incluye también precios especiales para estudiantes y federados, concretamente en la Grada Alta. Por otro lado, el club fija los habituales descuentos para jubilados y discapacitados. Estas promociones no son acumulables. Todos aquellos que deseen acogerse a cualquiera de estos descuentos deberán ponerse en contacto con el club y acreditar cada circunstancia, salvo en el caso de los aficionados que ya el año pasado sacaron su abono acogiéndose al descuento para jubilados y discapacitados. Aquellos abonados que se hayan acogido durante la temporada 25/26 a la opción de liberar su asiento, tendrán el descuento pertinente.

Opción de liberar asiento

El club canarista volverá a activar durante el curso la opción de liberar asiento para los abonados que lo deseen de cara a aquellos partidos a los que no puedan acudir, con el consecuente descuento en el abono del año siguiente, siempre y cuando su localidad sea comprada en la venta doméstica de entradas (un 50% del importe de esa entrada se acumulará en la cuenta del abonado para luego proceder al pertinente descuento en el abono del curso siguiente). El límite del descuento máximo a acumular será el importe del abono 27/28.

Noticias relacionadas

La liberación de asientos se podrá realizar bien a través de la herramienta habitual de entradas vía internet (www.cbcanarias.net), enviando la solicitud pertinente via email a secretaria@cbcanarias.es o de manera presencial, en las oficinas del club. En estos dos últimos casos, el club fija como día hábil de este servicio 48 horas antes de cada choque, por razones logísticas.