La Laguna Tenerife jugará casi 30 partidos en los 100 primeros días de la temporada 26/27

Arranque vertiginoso para el nuevo proyecto de La Laguna Tenerife. En una campaña con más variaciones de los habituales -por el técnico y también por el cambio de competición continental- la puesta en escena para el equipo aurinegro será tan importante como sin respiro. Un inicio de curso 26/27 marcado por un calendario que obliga al CB Canarias, salvó en la Ventana FIBA de noviembre, a doblar partidos una semana sí y otra también entre la ACB y la Eurocup. Tanto, que el cuadro de Jaka Lakovic afrontará casi 30 encuentros en apenas 100 días.

Serán exactamente 27 los partidos que disputará el cuadro isleño entre el 26 o 27 de septiembre -fecha en la que arranca la Liga Endesa 26/27- y el 2 o 3 de enero de 2027. Si se tiene en cuenta que habrá un paréntesis de dos semanas (tras jugar el 21 o 22 de noviembre, y no volverlo a hacer hasta el 5 o 6 de diciembre) con motivo de la Ventana FIBA, la condensación de partidos es todavía mayor. O dicho de otro modo, el nuevo CB Canarias tendrá que saldar este primer tramo de la campaña jugando prácticamente cada tres días. Y todo sin tener que afrontar la Supercopa, como sí le sucedió a los tinerfeños el pasado verano.

En octubre, ocho o nueve

La cadencia de doblar durante los fines de semana y también martes o miércoles arranca para el Canarias desde el primer paso de la temporada. Así, los aurinegros afrontarán dos partidos en septiembre (uno de ACB y otro de Eurocup), mientras que la cantidad aumenta en octubre hasta los ocho o nueve (cuatro o cinco de ACB si el último es un sábado o un domingo). En noviembre, por su parte, serán otros seis o siete duelos más a añadir a la hoja de ruta. Todos antes del 22 del citado mes.

Ya en diciembre La Laguna Tenerife tiene asegurados nueve compromisos, con el añadido de que el conjunto aurinegro apenas tendrá tiempo para disfrutar de las fiestas. Y es que tener que alternar entre ACB y Eurocup llevará a los canaristas a jugar los días 19 o 20, para hacerlo después el 22 o el 23. Luego, el 27 o 28, los isleños tendrán un nuevo partido de ACB (seguramente a domicilio) y el 29 o 30 de Eurocup, concretamente en la visita al Reyer Venecia de Kyle Wiltjer.

Ritmo frenético para abrir 2027

Ese ritmo frenético para concluir el año será igual o incluso mayor en el inicio de 2027. Y es que La Laguna Tenerife tendrá duelo de Liga Endesa el 2 o el 3 de enero; el 5 o 6 viajará a Rumanía para vérselas con el Cluj, mientras que 7 u 8 volverá a la carga en la ACB, donde también jugará el 9 o 10. Este particular maratón acabará el 12 o 13 de ese mes recibiendo al Siauliai lituano, duelo con el que, casualmente, acabará la fase regular de la Eurocup. Resumiendo: nada menos que seis compromisos en apenas 14 o 15 días. Enero concluirá con otros dos choques más.

A partir de febrero, indefinición

A partir de ahí, la hoja de ruta canarista es, por el momento, algo más indefinida. Ya que su número de partidos dependerá de su buen o mal hacer en los primeros cuatro meses del ejercicio 26/27. Unas malas prestaciones previas pueden dejar a los de Jaka Lakovic en dos partidos de ACB en un periodo de cinco semanas: 6 o 7, y 13 o 14 de febrero. Cumplir como ha hecho a lo largo de estos años significaría elevar el contador, en ese segundo mes de 2027, hasta un máximo de seis encuentros más: tres de la Copa del Rey de Badalona (a jugar entre el 18 y el 21) y otros tantos de unos hipotéticos octavos de final de la Eurocup.

Fran Guerra captura un rebote en el partido de la Copa del Rey 2026 ante el Baskonia. / E. Cobos (ACBPhoto)

En marzo, el mínimo para los aurinegros serán cuatro duelos de la ACB, a los que se pueden añadir otros cuatro (cuartos y semifinales continentales). Sucede, a priori, algo parecido en abril: cuatro compromisos marcados en ACB, o solo tres (se aplazaría uno) si se clasifica el CB Canarias en la final de la Eurocup, meta que le podría obligar a afrontar hasta cinco choques más dentro del torneo continental.

Cuanto más en mayo y junio, mejor señal

En mayo, todo lo que sea superar los cuatro choques, será sinónimo de éxito: bien porque La Laguna Tenerife se ha metido en la eliminatoria por ganar la Eurocup, o bien porque ha logrado el pasaporte para los cuartos de final de la Liga Endesa. La combinación perfecta conllevaría un total de siete u ocho partidos.

Noticias relacionadas

Meter en esta ecuación al mes de junio sería sinónimo de semifinales ligueras. Quizá ya habiendo alcanzado los 60 partidos en un solo curso. Desgaste mayúsculo pero que firma cualquiera a casi dos y medio para el pistoletazo de salida de la 26/27.