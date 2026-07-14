Doornekamp renueva por una temporada con La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife ha llegado a un acuerdo con Aaron Doornekamp para renovar su vinculación por una temporada más. El ala pívot canadiense cumplirá así su octava campaña en el proyecto canarista entre las dos etapas que ha estado en la Isla: la 16/17 y todos los cursos desde 2020 en adelante, con un paréntesis de por medio de sus tres años en el Valencia Basket.

Pieza clave en los éxitos conseguidos por el conjunto insular en los últimos años, Aaron viene de promediar 7,3 puntos, con un 42,3% de acierto en triples, y 3,2 rebotes, en ACB; así como 6,3 puntos y 3,5 rebotes en la BCL, durante el ejercicio 25/26.

Un pilar en el proyecto canarista

El oficio y calidad de Doornekamp (Napanee, 5/12/1985) han estado estrechamente aliados a los hitos logrados por la escuadra canarista durante las últimas campañas, al tiempo que el canadiense con pasaporte de Países Bajos batía varios registros históricos para el club insular en distintas facetas estadísticas.

Siempre en el podio del club

De hecho, Aaron es actualmente el máximo triplista aurinegro de todos los tiempos en la Liga Endesa (473), así como el segundo jugador con más partidos como canarista en la ACB (251), tercero en el ranking de siempre de reboteadores (956) y recuperaciones (222); y cuarto, tanto en valoración (2.163 créditos), como en minutos jugados (5.974).