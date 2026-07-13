Suena la llamada más esperada: Kyle Guy regresa a La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del escolta Kyle Guy para las dos próximas temporadas. El jugador estadounidense cumplirá así una segunda etapa con el equipo canarista, cuyos colores ya defendió en la segunda mitad de la temporada 23/24, siendo parte importante en los logros conseguidos por el conjunto insular esa campaña: subcampeón de la BCL, semifinalista de la Copa del Rey y cuartofinalista de la Liga Endesa, tras ser sexto en la fase regular.

Durante su estancia en la Isla, Guy (Indiana, 11/8/97) promedió en su día 14,7 puntos y 2,1 asistencias en los 19 encuentros ACB que disputó; amén de firmar unas medias de 21,5 puntos y 2,7 asistencias en los 11 choques que jugó de la Basketball Champions League. En, y en La Laguna, Kyle fue feliz. No en vano, podo después de que se confirmara su retorno a la Isla, escribió en sus redes sociales un sencillo pero emotivo mensaje: "Cuando decidí volver a Europa, sabía a dónde quería ir", dijo el jugador, que acompañó su texto con un corazón de color negro y otro de color amarillo.

Sus inicios en Estados Unidos y el salto a Europa

Escolta de 1,88, Kyle se formó en la Universidad de Virginia, con la que llegó a ser campeón de la NCAA y fue elegido ‘Mejor Jugador’ del torneo en 2019. Una vez concluido su periplo universitario, donde acumuló unas medias finales de 12,5 puntos, con un 42,5% en triples, jugó tanto en la NBA (53 partidos entre los Sacramento Kings y los Miami Heat), como en la G-League (defendió los colores de los Stockton Kings, Cleveland Charge y Sioux Falls Skyforce), antes de dar el salto a Europa.

En su primer año en el Viejo Continente, con el Joventut de Badalona 22/23, jugó un total de 40 partidos ACB, en los que promedió 12,8 puntos, 1,8 rebotes y 2,1 asistencias, para luego fichar en el verano de 2023 por el Panathinaikos heleno e incorporarse al CB Canarias en enero de 2024, donde acumuló los méritos ya mencionados.

Kyle Guy, en su primera etapa como jugador de La Laguna Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Una retirada anticipada y la vuelta a las pistas

Tras su paso por el conjunto tinerfeño, Kyle optó por abrir un paréntesis en su carrera como jugador para ejercer de entrenador ayudante con los Cavaliers de la Universidad de Virginia, hasta que regresó a las pistas el año pasado, primero para defender los colores de los Noblesville Boom, franquicia de la NBA G-League vinculada a los Indiana Pacers; y luego para jugar en la liga china, concretamente en los Shanxi Loongs. Por el camino, jugó también para la selección absoluta de Estados Unidos, en las ventanas FIBA; y terminó el curso compitiendo en el circuito mundial de la FIBA de 3×3.