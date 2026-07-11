Oficial: el CB Gran Canaria traspasa a Brussino, pero no a La Laguna Tenerife

El culebrón Brussino llega a su fin. El Granca anunció el traspaso de los derechos del jugador, quien, a falta de confirmación oficial, regresará a Zaragoza cinco temporadas después, poniendo el punto y final a su segunda etapa en la Isla. Sus intentos de fichar por el CB Canarias quedaron en nada, ya que el CB Gran Canaria, con Francesc Solana a los manos, no se mostró dispuesto a darle la carta de libertad al argentino, aunque su postura siempre fue dialogante y tampoco quiso obligar a un jugador a disgusto a quedarse en el proyecto y más cuando se tratabadel jugador amarillo con el contrato más alto del equipo grancanario.

La postura aurinegra de no abonar ningún tipo de compensación por liberar al jugador, con contrato en vigor y recientemente renovado antes del descenso de categoría, sumada a la negativa a realizar un intercambio de jugadores entre ambas entidades vecinas, imposibilitó el acuerdo.

Además, el jugador, a pesar de que por intereses personales quería seguir viviendo en el Archipiélago, tampoco estuvo por la labor de cargar él con el pago de su libertad, por lo que ambas partes se pusieron manos a la obra, a la hora de encontrar otras alternativas de cara a la próxima temporada. En la entidad amarilla tenían claro que sólo deben de permanecer aquellos jugadores que deseen formar parte del proyecto, porque como recalcó Solana en su presentación, sólo estando unidos y remando todos en la misma dirección, se podrá alcanzar el objetivo del ascenso a la ACB.

Salida pactada

La situación de Brussino no difería demasiado de la de Carlos Alocén o la de Pierre Pelos, que incluso llegó a tener un precontrato para jugar en el Joventut. La diferencia es que al maño y al francés les convenció el proyecto, mientras que el argentino no se veía una temporada jugando en una categoría inferior y prefirió buscarse otro destino. Colores a parte, es una decisión tomada puramente desde un punto de vista profesional y es totalmente respetable.

En el caso de La Laguna Tenerife, está sondeando el mercado en busca de un alero que cumpla con las necesidades de su nuevo técnico, Jaka Lakovic; mientras que en el caso de Nico Brussino, crecía en las últimas horas el interés del Casademont Zaragoza por reunirle en la capital maña con Caleb Homesley. Como alternativa, el argentino contaba con la opción del Unicaja de Txus Vidorreta, aunque los malagueños no fueron en ningún momento con todo para competir con la oferta aragonesa.

La tercera vía con la que contaba el exterior argentino era la de abandonar España para aceptar una de las propuestas que tenía desde Turquía, en las que el dinero no sería un problema, ni para abonar una cantidad compensatoria por su salida, ni para que Nico sigauiera mantentiendo su estatus salarial. Sin emabargo, salir fuera de España no era una opción atractiva para el argentino, que finalmente aceptó la opción de un Zaragoza, en el que jugó a un gran nivel durante su anterior etapa.

Buscando la guinda

En cuanto al Granca, sigue buscando cerrar la incorporación del cuarto cupo y la de un pívot intimidante y diferencial para la categoría, que pueda formar pareja con el recién anunciado Luke Fischer. Mientras que la opción de Joe Cremo como especialista francotirador sigue ganando enteros, a pesar de la gran oferta del Movistar Estudiantes, motivo por el que los estudiantiles cerraron ya el fichaje de Jordan Walker.

En el caso de los claretianos, a la relación del jugador con el técnico amarillo Bruno Savignani, se suma la capacidad económica de un Granca, con el presupuesto más alto de la historia de la Primera FEB. Su condición de extracomunitario no sería un problema para los grancanarios que actualmente tienen las dos plazas libres ante la inminente salida de Kur Kuath.

La cuarta pieza del tablero amarillo llegará probablemente mañana.