La Laguna Tenerife confirma el fichaje de Ethan Happ por dos temporadas

La Laguna Tenerife ha confirmado el fichaje de Ethan Happ para las dos próximas temporadas. El pívot estadounidense, de 2,08, conoce ya la Liga Endesa, donde acumula un total de 100 partidos. Happ, de cuyo interés por parte del cuadro insular había informado ya EL DÍA, suma aún más solidez a la plantilla aurinegra.

Happ (Illinois, 7/5/1996) llega procedente del Recoletas San Pablo Burgos, donde el curso pasado promedió 12,6 puntos, 6,5 rebotes (tercera mejor media de toda la Liga Endesa) y 2,2 asistencias en los 25 encuentros disputados, además de registrar la mejor media de recuperaciones de la competición, con 1,9 robos por partido; y el sexto mejor registro en cuanto a valoración se refiere, con 17,3 créditos de nota por encuentro.

Prometedor desde su etapa universitaria

El nuevo interior aurinegro tuvo una destacada trayectoria en la NCAA, coincidiendo con su periplo universitario con los Badgers de Wisconsin, entre 2015 y 2019, con medias de 15,4 puntos y 8,4 rebotes y varios hitos de mucho mérito. Happ ha sido uno de los pocos jugadores capaces de entrar en el selecto club de los que han alcanzado al menos los 2.000 puntos, los 1.000 rebotes y las 400 asistencias en la división I de la NCAA.

Además, fue galardonado con el Kareem Abdul-Jabbar Award al mejor pívot universitario de todo el país en su año sénior, el mismo año en el que fue distinguido con el Pete Newell Big Man Award por la Asociación Nacional de Entrenadores e incluido en el Segundo Mejor Equipo All American, justo antes de dar el salto al baloncesto europeo para iniciar su periplo por el Olympiacos griego, los italianos Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari; y el MHP Riesen Ludwigsburg alemán, con el que se colgó la medalla de bronce en la Basketball Champions Legue del curso 2021/22.

Desembarco en España y pasado en común con Lakovic

A partir de ahí, Ethan, que es internacional por Macedonia del Norte, tuvo su primera experiencia en la Liga Endesa, coincidiendo con su fichaje por el Río Breogán 2022/23 para convertirse esa temporada en el máximo reboteador de la ACB y en el tercer jugador más valorado de la liga, méritos que precedieron su paso por el Dreamland Gran Canaria 23/24, donde coincidió con el ahora técnico aurinegro, Jaka Lakovic; el Valencia Basket 24/25 y el San Pablo Burgos 25/26.

Happ, en un partido de la temporada pasada con el Burgos. / San Pablo Burgos.

Más de 100 partidos en ACB

En el centenar de partidos acumulados en la Liga Endesa, el nuevo interior canarista ha promediado 12 puntos, 6,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,9 recuperaciones para una valoración media de 15,8 créditos por choque.