Marco Justo, de entrenador ayudante en el CB Canarias al staff técnico de los campeones de la NBA

Después de varios veranos comandando desde el banquillo a diferentes selecciones de formación, tanto como primer entrenador como de ayudante, Marco Justo, durante varias temporadas entrenador ayudante del CB Canarias, iba a tener un verano tranquilo y sin compromisos internacionales. Situación un tanto incomprensible porque hace solo un año el isleño dirigió a la España U18 que se proclamó campeona de Europa.

"Para ser honesto, nadie me ha llamado, ni para decirme que sí, ni para decirme que no", expresa Justo a medio camino entre la pena y la resignación. "Supongo que al haber salido Sergio [Scariolo] se busca un cambio de ciclo a todo", comenta antes de buscarle el lado positivo a esa particular orfandad con la que se ha topado: “Las cosas pasan para algo, y era para poder ir a esto”.

Desde otra faceta

El “esto” al que se refiere Marco Justo es una aventura americana solo reservada para privilegiados: vivir desde dentro la Summer League de Las Vegas. Ya lo hacen por ejemplo Guillermo y Jorge, los hermanos Díaz-Graham; y también Ariadna Chueca, que repite como colegiada. Marco lo hará en otra faceta, formando parte de un cuerpo técnico. Y nada menos que en el de los vigentes campeones, los New York Knicks.

"Era algo que llevaba tiempo queriendo hacer, pero que me resultaba imposible por lo de las selecciones", relata Justo, que de la mano de su agente se empezó a mover hace "más de dos meses". "Enviaron mi currículum y a uno de los agentes americanos, Sam Rose, de CAA Sport, le gustó bastante", desvela sobre un proceso con un curioso nexo: "Rose es el hijo del presidente de los Knicks". Y sin pensarlo, a Justo se le han abierto las puertas de la casda de los actuales poseedores del anillo.

"Uno más del staff"

Ya en Las Vegas, Justo vivirá "junto a los Knicks el día a día, como un miembro del staff más", y aunque "en principio" cree que no tendrá "ninguna responsabilidad específica al estar ya asignadas toda las tareas habituales", esa mera presencia la considera un lujo. "El principal objetivo es estar con ellos, aprender y apreciar de cerca el método de trabajo que han llevado", comenta el expreparador del CB Canarias.

Un privilegio hasta cierto punto inesperado, ya que al tocar en la puerta de esta Summer League Justo no se imaginaba que acabaría cayendo en el cuerpo técnico de los campeones. Mientras aguarda por algún destino de cara a la temporada 26/27 -dimitió en noviembre del Palmer Basket Mallorca- Marco se empapará, durante unos "enriquecedores días" -al menos hasta el 16 de julio-, de colegas de profesión como T.J. Saint, uno de los asistentes de los Knicks; Brian Goorjian, seleccionador australiano; y DeSagana N'gagne Diop, seleccionador senegalés y entrenador jefe de los Westchester Knicks de la Gleague.

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Una experiencia que para Justo valdrá casi tanto como ganar un anillo.