Ethan Happ, el pívot elegido por La Laguna Tenerife
El cuadro aurinegro aprieta por hacerse con los servicios del interior estadounidense de 2,08 y 30 años ya coincidió con Jaka Lakovic en el Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife aprieta para hacerse con los servicios del pívot de 30 años y 2,08 Ethan Happ. El estadounidense, internacional con Macedonia del Norte, jugó la pasada temporada en el San Pablo Burgos y es la gran apuesta del club aurinegro para reforzar el interior, según ha informado el periodista Robert Basic y ha podido confirmar EL DÍA.
Happ llegó a Europa en 2019 al firmar con el Olimpiacos, aunque fue en Italia (Vanoli, Bolonia y Dinamo Sassari) donde encontró continuidad hasta su fichaje por el Riesen Ludwisburg alemán, rival habitual de La Laguna Tenerife en la etapa aurinegra en la Champions. Ya en 2022, el interior aterrizó en la ACB merced a su fichaje por el Río Breogán.
Su trayectoria en España
Happ destacó sobremanera en su primera y única campaña en Lugo (34 partidos y una media de 12,6 puntos y 17,3 de valoración) y firmó, en verano de 2023, por el Dreamland Gran Canaria. A las órdenes de Jaka Lakovic, ahora técnico auriengro, el americano siguió progresando (36 partidos en su campaña más prolífica en España) y dio el salto al Valencia Basket.
En Burgos, un gigante en la zona
Aunque apenas participó en el cuadro taronja –sufrió una lesión grave en su primera temporada y se marchó en diciembre de 2025– el de Milan (Illinois) aprovechó al máximo su etapa en Burgos. Promedió 6,5 tapones y 1,88 recuperaciones, tercero y primero de la competición, respectivamente.
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