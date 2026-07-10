La Laguna Tenerife debutará en casa en la Eurocup: 29 o 30 de septiembre contra el Ankara

De la lista de rivales con los que coincidirá en la fase de grupos al orden en el que se enfrentará a ellos. El camino de La Laguna Tenerife en la temporada de su debut en Eurocup se aclara cada vez un poco más. Así, y una vez confirmados los siete adversarios a los que se medirá el equipo de Jaka Lakovic en la primera ronda del torneo (Turk Telekom Ankara, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer Venezia, Maxima Roma, Siauliai Basketball, London Lions y Skyliners Frankfurt), la organización publicó este viernes el calendario de la 26/27.

El Canarias, en el Grupo B, abrirá la fase regular recibiendo al Turk Telekom Ankara turco en el Santiago Martín el martes 29 o el miércoles 30 de septiembre. Tres meses y medio después, el combinado insular jugará su último partido de la liguilla también en Los Majuelos, esa vez ante Siauliai lituano. Será el martes 12 o el miércoles 13 de enero de 2027. Las fechas exactas y los horarios del estreno lagunero en la Eurocup, según ha confirmado la entidad aurinegra, se confirmarán "en los próximos días".

Las 14 jornadas

Con calendario simétrico, La Laguna Tenerife se irá encontrando a los oponentes por idéntico orden en las dos vueltas de la fase regular. Bien primero en casa y luego fuera, o bien en el orden inverso. Así. Los insulares visitarán al propio Siauliai en la Jornada 7, la última de la primera vuelta (son 14 en total), y al Ankara en la 8, la primera de la segunda. Dos salidas consecutivas que compensan la ventaja de comenzar y terminar en casa.

De esta manera, y tras estrenarse contra el representante de la capital turca en los últimos días de septiembre, La Laguna Tenerife afrontará su primera cita como visitante en la Eurocup acudiendo a una de las grandes capitales europeas: en Londres esperarán los London Lions (6 o 7 de octubre). Después, segunda cita en la Isla (ante el Maxima Roma el 13 o el 14), visita al Skyliners Frankfurt (20 o 21) y fin de octubre en el Santiago Martín contra el Umana Reyer Venezia. A los italianos ya se midió el equipo aurinegro en semifinales de la Champions en el año 2017, cuando ganaron la primera edición del torneo.

Abromaitis, durante el partido de semifinales de Champions de 2017 entre el Canarias y el Venezia. / FIBA

Noviembre y diciembre colocan y enero decide

En noviembre vendrán otros tres partidos: la visita a la Isla del U-BT Cluj-Napoca rumano (3 o 4), el duelo en Lituania contra el Siaulai que marcará el meridiano de la fase regular (10 o 11) y la salida a tierras otomanas contra el Ankara (17 o 18). Seguidamente, un diciembre de altísima exigencia con cuatro partidos. Dos de ellos en la Isla, contra el London Lions (8 o 9) y Skyliners Frankfurt (22 o 23) y dos a domicilio, en las pistas de Maxima Roma (15 o 16) y Venezia (29 o 30).

En enero, esprint final con apenas dos fechas que, eso sí, bien podrían ser determinantes para concluir entre los cuatro primeros y alcanzar el objetivo de acceder a la fase de eliminatorias (que comienza en octavos de final). Los Reyes Magos canaristas pasarán por Rumanía y dejarán regalos, o carbón, en la pista del U-BT Cluj-Napoca (5 o 6 de enero) y, una semana después (12 o 13), fin de fiesta antes el Siauliai en el Santiago Martín.