Brussino fuerza su salida para poder ser aurinegro

El regreso de Nico Brussino al Canarias parece cuestión de tiempo. Seguramente, de no mucho. En principio, las reglas del juego están marcadas. El alero argentino (Las Parejas, 2/3/1993) no es partidario de continuar en su actual club, un Gran Canaria que tendrá que competir en Primera FEB en la 26/27 después de su inesperado descenso de categoría. Le queda contrato, pero prefiere continuar su camino en otro equipo para no perder el contacto con la Liga Endesa. Y le gusta la idea de llevar el uniforme aurinegro, un equipaje que ya ha lucido, dado que perteneció a la plantilla del club tinerfeño en la temporada 18/19. Y hay otro factor que suma, la presencia de Jaka Lakovic en el banquillo de La Laguna Tenerife, es decir, el entrenador con el que coincidió durante las última cuatro campañas –casi completas– de su trayectoria como jugador del Granca.

El de Nico no es un deseo sin retorno. El Canarias también está por la labor de contar con sus servicios. La clave reside en lo que se supone que es más complicado, la devinculación de Brussino del Gran Canaria. El argentino ya ha dado el paso de dar a conocer sus intenciones, o sea, cambiar de Isla. Pero se trata de una operación que no se resolverá con el pago de la cláusula para rescindir el contrato. No hay caja para tanto. El desbloqueo se debería producir con una rebaja, es decir, con una compensación económica para el Gran Canaria que se encargaría de abonar el propio Brussino.

Mientras tanto, Nico ha estado concentrado con la selección argentina con motivo de la tercera ventana de la fase de clasificación para el Mundial que se celebrará en Qatar en 2027. Aportó nueve puntos en el triunfo ante Uruguay (76-91) y la misma cantidad en la victoria sobre Panamá (71-96).