Oliver será la mano derecha de Lakovic

El cuerpo técnico de La Laguna Tenerife también va tomando forma. Ya había advertido el presidente Aniano Cabrera que si bien la idea era que el staff técnico permaneciara casi invariable, la llegada de Jaka Lakovic al banquillo del conjunto aurinegro podría traer aparejada la incorporación de un ayudante de su confianza. «Jaka ha pedido, si es posible, tener a alguien más; preferiblemente que ya haya trabajado con el», expuso el presidente hace unos días en su comparecencia ante los medios.

Y esas características son las que cumple Albert Oliver, que según apunta el portal Encestando se convertirá en segundo entrenador del equipo canarista tras no continuar en la disciplina del FC Barcelona, a la que se unió el pasado verano.

De concretarse dicha incorporación, Lakovic y Oliver se reencontrarían después de haber trabajado juntos en el cuadro claretiano las campañas 23/24 y la 24/25. En ese periplo el de Terrassa (4 de junio de 1978) era el encargado del trabajo de la parcela ofensiva, así como de pulir la aportación de los exteriores.

El catalán había sido además jugador de la entidad claretiana desde el ejercicio 13/14 hasta el 18/19. Luego jugó un curso en el Betis y dos en el Obradoiro antes de retirarse (a menos de un mes de cunplir los 43 años) y pasar directamente a los banquillos, en concreto al del filial del Granca.

La llegada de Oliver podría suponer la salida de alguno de los otros ayudantes del cuadro canarista. En este sentido la cuenta Basket Aurinegro ha apuntado que el que no seguiría sería Juanki Rivero, uno de los últimos en llegar a la nave aurinegra, concretamente hace dos veranos. Si seguirían Juan Gatti y Nacho Yáñez, así como Xisco Sanz en las labores de coordinador técnico.