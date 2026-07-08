De Londres a Siauliai: La Laguna Tenerife ya tiene rivales para su estreno en la Eurocup
El equipo tinerfeño, ubicado en el Grupo B en el sorteo realizado este miércoles en Barcelona. Los de Jaka Lakovic disputarán una liguilla contra siete rivales con el objetivo de ser uno de los cuatro mejores.
La Laguna Tenerife ya tiene rivales para la fase de grupos de la Eurocup, competición en la que debutará la temporada que viene.
El sorteo del reparto de los 32 participantes en cuatro grupos, desarrollado este miércoles en el Auditorio Mediapro de Barcelona, situó a los aurinegros en el B, junto al Turk Telekom Ankara (Turquía), U-BT Cluj-Napoca (Rumanía), Umana Reyes Venice (Italia), Maxima Roma (Italia), Siauliai Basketball (Lituania), London Lions (Inglaterra) y Skyliners Frankfurt (Alemania). Más adelante se configurará el calendario.
La fase de grupos, que terminará a mediados de enero de 2027, consistirá en enfrentamientos contra todos los rivales en 14 jornadas, siete en el pabellón Santiago Martín y otros tantos a domicilio. El objetivo del conjunto entrenado por Jaka Lakovic será terminar entre los cuatro primeros puestos para asegurar su presencia en la ronda de octavos de final, prevista para comienzos de febrero y organizada a modo de playoff al mejor de tres partidos. A continuación, los cuartos de final, semifinales y final, siempre con el mismo modelo de eliminatorias.
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