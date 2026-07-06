La Laguna Tenerife renueva a otro de sus guerreros: Héctor Alderete seguirá de aurinegro en la temporada 26/27

La Laguna Tenerife se garantiza a uno de sus guerreros para la temporada 26/27. El conjunto aurinegri ha anunciado la renovación de Héctor Alderete, ala pívot de 2,03 metros y 24 años, y que el pasado ejercicio se caracterizó por una abnegada entrega en cada uno de los minutos en los que estuvo en cancha. Una presencia que fue mayor en el tramo final del curso debido a las lesiones de jugadores como Doornekamp y Giedraitis.

Un jugador con margen de mejora

Esa capacidad de lucha hizo que el madrileño se acabara ganando el cariño de la grada del Santiago Martín, y también acabará siendo valorada por la dirección deportiva del club. Por tanto, Alderete estará a las órdenes de Jaka Lakovic, que tratará de explotar el evidente margen de mejora que posee un jugador que a su edad ya ha dejado atrás un total de tres operaciones de ligamento.

El curso pasado, el canterano del Estudiantes disputó 23 partidos de Liga Endesa -en su estreno en la ACB-, uno de Supercopa Endesa, uno de Copa del Rey y 13 de Basketball Champions League con el equipo aurinegro, completando una primera temporada de crecimiento y adaptación al máximo nivel.

Alderete lanza ante Mario Hezonja en el 'playoff' ante el Real Madrid. / Sara Gordon (ACBPhoto)

El mejor partido de Alderete se produjo en la visita del CB Canarias al Granada, cuando el madrileño aportó seis puntos, tres rebotes y una recuperación para ocho créditos de nota, ayudando al conjunto lagunero a su victoria en la cancha andaluza.

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Un total de 11 fichas cubiertas

Con la renovación de Alderete La Laguna Tenerife cuenta ahora mismo con un total de 11 piezas confirmadas para el próximo ejercicio: Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo como bases; Jaime Fernández y Wes Van Beck como escoltas; Xabi López Aróstegui (el único fichaje anunciado por ahora), Joan Sastre y Rokas Giedraitis como aleros; Tim Abromaitis y Héctor Alderete en la posición de cuatro, y Fran Guerra y Gio Shermadini como interiores puros. La salida de Sastre parece evidente, mientras que el anuncio de la renovación de Aaron Doornekamp puede ser cuestión de días. De ellos,