La Laguna Tenerife mete en el derecho de tanteo al chicharrero Guillermo Díaz-Graham... para esta misma temporada

Apuesta por un cupo tinerfeño. La Laguna Tenerife ha incluido en la lista de derecho de tanteo a un viejo conocido... pero no del primer equipo aurinegro, sino de su cantera. Se trata del ala pívot isleño Guillermo Díaz-Graham, que ya militó en el conjunto lagunero tanto en su plantel júnior como en el de Tercera FEB antes de emprender su periplo universitario estadounidense.

Es la segunda ocasión en la que el CB Canarias lleva a cabo esta operación, con su correspondiente oferta cualificada, puesto que ya la ejecutó el pasado verano, momento en el que hizo lo propio con su gemelo Jorge. Ahora la entidad que preside Aniano Cabrera ha decidido descartar al segundo de los hermanos. “No mantiene la oferta cualificada que le hizo en su día, en cuyo caso el jugador quedará libre para contratar sus servicios con cualquier otro club”, reza el epígrafe de la nota de prensa publicada por la ACB.

Guillermo, en un partido con la selección española B. / El Día

Un interés que se redobla

Pero en el caso de Guillermo (23 años y 2,13 metros), el interés se redobla con un movimiento que deja de ser exclusivamente preventivo para evitar que el jugador pueda recalar en otro conjunto de la categoría. O lo que es lo mismo, el internacional Sub 20 y selección B con España podría entrar en los planes de Jaka Lakovic para completar el plantel aurinegro de cara al ejercicio 26/27, toda vez que ya ha terminado su carrera universitaria. Este último curso en San Francisco. Su condición de cupo, de ser de la Isla y además conocer ya el club de su etapa de formación son puntos a favor para su vuelta.

Según el epígrafe aclaratorio de la ACB, con esta inclusión en el derecho de tanteo el CB Canarias pone de manifiesto que “está interesado en el jugador, pero que esperará a ver la oferta proveniente de un club tercero”. “En este supuesto, si el jugador presenta dicha oferta, el club de origen podrá contratarle igualando esa oferta en las condiciones y plazos” recogidos en el convenio colectivo de la ACB y los profesionales. Deberá hacerlo, eso sí “con un complemento adicional del 10% sobre el salario bruto del nuevo contrato, a pagar de una sola vez al inicio de cada temporada”.

La puerta abierta de la NBA

El interés mostrado por el CB Canarias podría chocar frontalmente con una puerta que todavía sigue abierta para los Díaz-Graham, la de la NBA. O al menos la vía de continuar en el baloncesto estadounidense. Y es que tras sus cuatro años de formación, tanto Jorge como Guillermo se han posicionado muy bien para hacerse con un hueco en la G-League, liga de formación de la NBA. Así, los dos tinerfeños fueron elegidos la pasada semana en los puestos 1 y 3 del draft internacional, destinado reservado a jugadores que no han nacido en territorio estadounidense.

Los tinerfeños fueron escogidos por los Texas Legends, conjunto vinculado de los Dallas Mavericks. De hecho, ambos forman parte del roster que los Mavs presentarán en la tradicional Liga de Verano de Las Vegas, que arranca esta misma semana.