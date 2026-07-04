La Laguna Tenerife confirma la incorporación de Xabi López-Arostegui para las tres próximas temporadas

Fichaje confirmado. El CB Canarias ha anunciado este sábado la incorporación del internacional español Xabi López-Arostegui -conocido cariñosamente por XLA- por las próximas dos temporadas, con opción a una más. El nuevo jugador aurinegro, un exterior de 2,00 metros que puede jugar tanto al dos como al tres, llega procedente del Valencia Basket, equipo con el que este curso se proclamó campeón de la ACB y la Supercopa Endesa, además de haber sido semifinalista de la Euroliga y la Copa del Rey.

López-Arostegui, con su trofeo de campeón de Liga Endesa. / ACBPhoto

López-Arostegui (Getxo, 19/5/1997) viene de promediar 6,4 puntos y 4,7 rebotes en la temporada liguera recién concluida y conoce muy bien la Liga Endesa, donde acumula un total de 262 encuentros, repartidos entre su etapa en el Joventut de Badalona (2016-21), donde coincidió con el ahora técnico aurinegro Jaka Lakovic cuando ejercía de entrenador ayudante, y el mencionado Valencia (2021-26). Además, ha disputado un total de 66 partidos en la Euroliga y 70 en la Eurocup.

Vizcaíno formado en la cantera del Joventut

Natural de Vizcaya, XLA comenzó a jugar en el Colegio Askartza y en el CB Getxo de su localidad natal, antes de incorporarse a la cantera de la Penya en edad cadete. Tras cuatro años en los filiales del club de Badalona, firmó su primer contrato profesional para iniciar una destacada trayectoria, que incluyó cuatro campañas completas en el primer equipo de la Penya y cinco con la escuadra taronja.

Por el camino, el nuevo exterior aurinegro consiguió varios galardones significativos. Dos veces incluido en el ‘Mejor Quinteto Joven’ de la ACB (2018 y 2019), fue distinguido igualmente como el mejor alero de la Liga Endesa e integrante del ‘Mejor Quinteto’ de la temporada 2020-21.

Internacional más de 40 veces

López-Arostegui ha sido igualmente internacional por España en todas las categorías, incluyendo un total de 41 partidos oficiales con el equipo nacional absoluto. Olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y París 2024, y campeón de Europa en 2022, se colgó también la medalla de oro en el Eurobasket U16 de 2013 y fue cuarto en el Mundial U17 del año siguiente.

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Con un acuerdo cerrado desde hace unos días, tal y como informó este diario, la llegada al CB Canarias de XLA sirve para matar varios pájaros de un tiro. Y es que el cuadro lagunero no solo incorpora a un jugador con versatilidad desde el perímetro y en ambos lados de la cancha, sino que además se hace con un cupo de primer nivel, característica cada vez más codiciada en los últimos mercados. Su llegada podría suponer la salida de Joan Sastre.