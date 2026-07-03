"Juntos, más fuertes": Fran Guerra se une a Bruno Fitipaldo para blindar el núcleo histórico del CB Canarias

La Laguna Tenerife ha puesto una de las piedras angulares más importantes para su nuevo proyecto deportivo en la Liga Endesa y en Europa. Bajo el lema "Juntos, más fuertes", el club canarista ha confirmado oficialmente la continuidad del base uruguayo Bruno Fitipaldo y del pívot grancanario Fran Guerra, quienes afrontarán su séptima y octava temporada, respectivamente, defendiendo la camiseta aurinegra. Con este movimiento estratégico, la dirección técnica asegura la permanencia de dos piezas vitales dentro de la filosofía, la identidad y el núcleo competitivo que ha llevado al equipo a la élite del baloncesto continental.

Ambos jugadores, plenamente asentados en la isla y considerados auténticos referentes de la historia reciente de la entidad, aportarán su veteranía, compromiso y ambición de cara a la campaña 26-27. Su renovación no solo estabiliza el vestuario, sino que mantiene intactas las señas de identidad de un bloque que ya sabe lo que es levantar títulos y competir de tú a tú contra los trasatlánticos del panorama nacional.

Bruno Fitipaldo, una leyenda estadística en el puesto de base

El base charrúa sigue devorando registros históricos en el club. Tras seis temporadas de máxima exigencia, Fitipaldo se ha erigido por méritos propios como uno de los nombres propios del Santiago Martín, acumulando un palmarés y unos números al alcance de muy pocos en la ACB:

Quinto jugador con más partidos disputados en Liga Endesa (216 encuentros).

con más partidos disputados en Liga Endesa (216 encuentros). Segundo máximo asistente histórico del club con 761 pases de canasta, solo superado por la leyenda Marcelinho Huertas (1.562).

histórico del club con 761 pases de canasta, solo superado por la leyenda Marcelinho Huertas (1.562). Sexto máximo anotador de la historia canarista con 1.933 puntos.

de la historia canarista con 1.933 puntos. Tercero en triples anotados (335).

Su peso en el plano internacional ha sido igualmente determinante. Fitipaldo sumó su talento en la consecución de la Basketball Champions League (BCL) en 2022 —competición donde ya acumula 90 partidos oficiales— y en la prestigiosa Copa Intercontinental conquistada en 2023.

Fran Guerra, el guardián de la pintura aurinegra

Por su parte, Fran Guerra continuará imponiendo su ley bajo los aros del feudo lagunero. Desde su desembarco en Tenerife en el año 2019, el pívot grancanario ha mostrado una progresión idílica que le ha permitido colarse en el 'Top' histórico de las clasificaciones estadísticas de la entidad:

Sexto jugador con más partidos en Liga Endesa (211).

con más partidos en Liga Endesa (211). Sexto máximo reboteador total del club (689 capturas), divididas en 239 rebotes ofensivos (4º histórico) y 450 defensivos (6º histórico).

total del club (689 capturas), divididas en 239 rebotes ofensivos (4º histórico) y 450 defensivos (6º histórico). Noveno máximo anotador histórico con la elástica aurinegra (1.396 puntos).

Guerra superará de forma inminente el centenar de partidos internacionales con el club (actualmente suma 97 en la BCL y 4 en la Copa Intercontinental). Además, cuenta en su vitrina particular con tres de los grandes hitos de la entidad: la BCL de 2022 y las dos Copas Intercontinentales conquistadas en 2020 y 2023. El músculo y el carácter en la pintura canarista están garantizados una temporada más.