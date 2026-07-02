Bruno Fitipaldo confirma que volverá a ser jugador de La Laguna Tenerife en la 26/27

Bruno Fitipaldo confirma su permanencia un año más en el CB Canarias. A falta del anuncio oficial por parte del club aurinegro, el base uruguayo ha hecho pública su renovación para la que sería, la 26/27, su séptima temporada consecutiva como jugador de La Laguna Tenerife.

El charrúa desveló este extremo en el programa radiofónico de su país Pica la Naranja. "Estoy contento", expuso el base sobre "un año de cambios para el club, porque el entrenador no será el mismo después de mucho tiempo, y también porque cambiamos de competición, pasando a jugar la Eurocup".

"Será una temporada desafiante"

Para Fitipaldo, la 26/27, "será una temporada muy desafiante por todos esos cambios". "El núcleo del equipo se mantiene, algo que a mí me gusta, y también espero que se mantengan los buenos resultados que hemos venido teniendo", añadió el dorsal 6 canarista.

La satisfacción de Bruno es doble, ya que admite que la Isla es para él, "un muy buen lugar para estar" desde el punto de vista "familiar". Y lo es igualmente en lo deportivo... siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. "Mientras sea jugador también es importante que en la cancha funcione y esté contento, y siga siendo parte del proyecto del club", expuso en su intervención.

Números irregulares en la 25/26

Fitipaldo firmó, en la recién acabada 25/26, una campaña un tanto irregular pese a protagonizar dos últimos partidos notables: 19 puntos y siete asistencias contra el Barça; y 14+5 frente al Granada. Sus números en BCL fueron de 8,7 puntos y 3,7 asistencias para 9 créditos de valoración en casi 21 minutos y media por partido. Sus guarismos en ACB bajaron algo: 7,8 tantos y 2,8 pases de canasta para 6,4 de nota, también en 21 minutos por duelo.

A estos altibajos, Fitipaldo añadió una lesión muscular que le hizo perderse el tramo final de la campaña, dolencia de la que todavía se está recuperando, ya en su país natal, pese a no poder jugar con su selección la ventana FIBA de este inicio de julio. "Estoy mejor, aunque la recuperación ha ido un poco más lenta de lo que esperaba", comenta Bruno. Aún así, Fitipaldo optó por viajar a su país y "estar con el grupo", y poner en manos de los servicios médicos de su selección y su cuerpo médico.

Bruno Fitipaldo, defendido por Facundo Campazzo en un Real Madrid-Canarias. / ACB Photo

Recuperación más lenta

"Ya estoy empezando a hacer cosas en la cancha, y aunque es verdad que había una oportunidad de llegar a estos partidos de la ventana FIBA (donde Uruguay se medirá a Argentina y a Cuba), tras la tercera o cuarta semana de la lesión, las pruebas demostraron que las cicatrizaciones no estaban yendo muy rápidas", comenta el base con cierta resignación.

Capacidad de liderazgo en el vestuario

Es precisamente esa capacidad de liderazgo dentro del vestuario uno de los aspectos que también ha valorado enormemente el CB Canarias para optar por ejecutar la cláusula de renovación que existía en el contrato del jugador uruguayo. "Me pareció bien estar aquí para ayudar en lo que pueda; ya sea con una palabra de apoyo, o con un consejo, creo que puedo sumar", señala Fitipaldo sobre su aportación a la selección uruguaya.

Identificación, la del base, con sus orígenes, hasta el punto de que no descarta, a sus casi 35 años, volver a competir en su país en un futuro próximo. "Dependerá siempre de cómo acabe la siguiente temporada y qué opciones tenga en Europa", señaló.

"O juego en Europa, o vuelvo a Uruguay. No tengo la intención de hacer una parada en otro lado. Siempre dije que Malvín es mi club; es donde me formé, donde tengo a mi familia y a mis amigos. Obviamente que me encantaría... habría que ver luego la situación", detalló a modo de conclusión.