El campeón de Liga Endesa Xabi López-Arostegui apunta a ser el primer fichaje del CB Canarias
El club tinerfeño ata al alero campeón de Liga Endesa con Valencia Basket
El CB Canarias ya tiene muy encarrilado el que todo apunta a que será su primer fichaje para la próxima temporada. Tras cerrar la llegada de Jaka Lakovic al banquillo y la renovación de Marcelinho Huertas, el conjunto aurinegro ya trabaja en la confección de la plantilla de cara a la venidera temporada 2026/27. En esa línea, este periódico puede confirmar que Xabi López-Arostegui (29 años) está prácticamente atado y que, salvo giro inesperado, se convertirá en nuevo jugador aurinegro.
La cuenta de X (Twitter) Basket Aurinegro adelantó este miércoles que ya habían existido conversaciones entre ambas partes, una información que este periódico ha podido confirmar y ampliar. López-Arostegui, reciente campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket, aterrizaría para apuntalar el puesto de alero, una posición que ahora mismo pide a gritos un refuerzo en la escuadra aurinegra tras la salida de Thomas Scrubb y la lesión de Rokas Giedraitis. El internacional español, que ha vestido la camiseta de la selección en 44 ocasiones, está llamado a ser importante en esa demarcación, donde también sigue figurando como alternativa Nico Brusino, aunque su incorporación se antoja más complicada por el firme interés del Granca en retenerlo.
XLA pondría así punto final a una etapa de cinco temporadas en el Valencia Basket. Aunque la entidad taronja todavía no ha oficializado su salida, desde hace semanas distintos medios valencianos dan por hecho que ambas partes acordaron separar sus caminos este verano. De hecho, todo hace indicar que la decisión está tomada, hasta el punto de que su pareja publicó recientemente en redes sociales un mensaje de despedida y agradecimiento por los cinco años vividos en la ciudad del Turia.
Formado en la cantera del Joventut de Badalona, donde terminó de dar el salto definitivo a la élite, López-Arostegui suma ya 262 partidos en la Liga Endesa y llegaría para aportar experiencia y versatilidad a la plantilla aurinegra.
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