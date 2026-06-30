Marcelinho Huertas seguirá 'bailando' en Tenerife y en el CB Canarias

La magia de Marcelinho Huertas seguirá vigente una temporada más en el CB Canarias. El conjunto lagunero ha anunciado este martes la renovación del veterano base paulista (1,91 metros y 43 años) para el ejercicio 26/27, por lo que el brasileño aplazará su retirada y continuará bailando, y haciendo bailar a sus rivales, para cumplir la que será su octava campaña consecutiva en el club lagunero.

Se asegura de esta forma la entidad isleña la continuidad de su pieza angular durante esta época más reciente, con total seguridad la de mayor esplendor de la entidad tinerfeña. Capitán general en la cancha a las órdenes de Txus Vidorreta, el paulista lo seguirá siendo también con la llegada de Jaka Lakovic.

El jugador paulista viene de liderar otro año de éxitos del equipo aurinegro, tras disputar un total de 49 partidos oficiales entre todas las competiciones en el recién concluido ejercicio 25/26, con medias de 14,9 puntos y 5,5 asistencias en la ACB, entre el torneo doméstico y los playoff; y 12 puntos y 6,2 asistencias en la Basketball Champions League.

Renovación de Huertas / CB Canarias

Su temporada más anotadora

En el año más anotador de su carrera en la fase regular de la Liga Endesa (promedió 15,6 puntos por choque), Marce fue el mejor asistente de la categoría (5,7) por tercera vez consecutiva, quinta de su carrera, igualando el tope histórico de Elmer Bennett, amén de ser el mejor lanzador de tiros libres de la liga, con un 94% de acierto y ser incluido en el ‘Segundo Mejor Quinteto’ de la temporada, tanto en la ACB como en la BCL, competición en la que fue además galardonado como el ‘Mejor jugador’ del decenio, coincidiendo con el décimo aniversario del torneo.

Varios récords por el camino

Marcelinho también ha conseguido en este tiempo varios hitos de la Liga Endesa, alargando su larga lista de méritos contraídos en años anteriores, entre ellos su condición de máximo asistente de todos los tempos (3.413), cuarto en el ranking de jugadores con más encuentros disputados (732) y triunfos celebrados (488); así como quinto en valoración (8.429).

Además, batió un buen puñado de registros como aurinegro que le han convertido en una auténtica leyenda del club canarista, del que actualmente es líder histórico en ACB en anotación (3.351 puntos) y asistencias (1.562); amén de ser el tercer jugador con más partidos acumulados con el conjunto insular en la élite (245), segundo en valoración (3.713) y tercero en minutos jugados (5.998).

Su famoso ritual

El anuncio lo ha hecho el club lagunero con una composición videográfica de las imágenes más icónicas de Huertas, el de su ritual justo antes de los partidos: con el base debajo del aro del Santiago Martín, pasándose el balón por detrás, besándolo y tirando a una mano. Todo acompañado con el propio jugador pronunciando la frase, "Another Dance", en relación a ese otro baile -aunque no especifica que sea el último- que está dispuesto a dar en la campaña 26/27.

Antes, y como cebo en redes, el CB Canarias recordó esa particular conexión entre La Laguna y Sao Paulo. La actual la que protagoniza Marcelinho Huertas. La inicial, la establecida, en su día, por el Padre Anchieta, misionero que viajó a Brasil y que acabó fundando la ciudad de la que es originario el base. Para muchos ambos poseen la consideración de santo.