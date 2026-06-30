La EuroCup coloca a La Laguna Tenerife en el tercer bombo de cara al sorteo del 8 de julio

Se va definiendo la hoja de ruta del CB Canarias en la EuroCup 26/27. Si hace unos días se dio a conocer la nómina completa de los 32 participantes y todas las fechas en las que tendrá lugar la competición, este martes la Euroliga ha publicado la distribución de los denominados cabezas de serie de cara al sorteo de los cuatro grupos, cita que tendrá lugar el día 8 de julio.

Así, el conjunto lagunero ha sido encuadrado en el tercero de los ocho bombos, urna en la que también estarán los otros dos clubes españoles, el San Pablo Burgos y el Manresa, toda vez que la normativa de la competición -tal y como sucedía en la BCL- impide que equipos de un mismo país se vean las caras en la primera fase del torneo. Junto a ellos aparece el Buducnost.

A Francia y a Turquía, casi seguro

Dentro de esta distribución, el Canarias tiene muchas opciones de viajar a suelo francés, toda vez que en el primer bombo se encuentran el JL Bourg-en-Bresse, vigente campeón; el AS Monaco, llegado desde la Euroliga, y el Le Mans Sarthe. Ese teórico bombo más fuerte lo completa el Turk Telekom (semifinalista en la 25/26), conjunto de Turquía, que tiene doble representación en el segundo bombo: Bahcesehir (también otro de los últimos semifinalistas) y Tofas. El otro equipo ahí es el Hapoel Jerusalem.

Hasta dos viajes a Italia

También son muy probables uno o incluso dos desplazamientos a Italia, país del que son seis de los ocho clubes que aparecen en los bombos 4 y 5: Reyer Venezia, Trento, Derthona, Napoli, Maxima Roma y Roma Basketball. La lista en esta zona intermedia la completan el Cedevita (4) y el Ratiopharm (5).

Kevin Yebo se dispone a anotar en el último partido del CB Canarias en la 25/26. / Arturo Jiménez

En el resto de bombos, aparecen conjuntos pujantes como el Aris y el PAOK, el Neptunas, el Skyliners Frankfurt, o el Niners Chemnitz, conjunto alemán en el que milita Kevin Yebo, canarista en este tramo final de la temporada.

Sistema de competición

Después de una fase regular de ida y vuelta, y con un total de 14 encuentros para cada equipo, los cuatro primeros de cada grupo lograrán su clasificación para la fase de octavos de final, ronda que arrancará el 2 ó 3 de febrero y que se dilucidará bajo el formato de playoff al mejor de tres encuentros, con factor cancha a favor del equipo con mejor clasificación previa (el segundo y tercer partido se jugarían el 9 y 12 de febrero).

Cómo seguir el sorteo

Ese mismo sistema se aplicará para los posteriores cruces de cuartos de final (9 ó 10, 16 y 19 de marzo), semifinal (31 de marzo, 6 y 9 de abril) y final (21, 27 y 30 de abril). El sorteo tendrá lugar en Barcelona el 8 de julio, a partir de las 11:45, hora canaria, y se podrá seguir en directo a través de la web oficial de la competición.