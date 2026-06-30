Todo apunta a una continuidad masiva en el CB Canarias

Que el libro de estilo de Lakovic no difiera en demasía al implementado por Txus Vidorreta hace que al esloveno le sirvan, para arrancar su proyecto canarista, buena parte de los jugadores que conformaban la plantilla en esta última campaña. Entre ellos, los dos cuarentones, Huertas y Doornekamp, cuya permanencia un año más es casi un hecho.

Marce y Aaron. «Lo de Marce está bastante avanzado, y somos muy optimistas en su continuidad; y para nosotros eso es muy, muy importante e ilusionante», reconoce Cabrera, puntualizando lo ya pronunciado por el técnico de que el paulista y el esloveno «habían hablado el mismo idioma», ya que «al final uno es base y el otro lo ha sido, y los dos saben qué hacer para que el equipo jugara bien, así como los valores del base para un entrenador». Del canadiense el presidente dijo que «ya tiene una propuesta de continuar». «Se marchó a casa, pero hay posibilidades. Espero que se pueda cerrar», expuso.

Shermadini. También se mostró optimista Cabrera con Shermadini. «Tuvo una prueba médica y lo que nos comentan los médicos, tanto Conrado [Rodríguez] como los cardiólogos, es que ha ido todo con normalidad. Sigue su proceso de recuperación en Georgia, y todo pinta a que si no hay ningún contratiempo, se reincorpora con el equipo para reiniciar la pretemporada en la segunda mitad de agosto», señala Cabrera sobre el pívot, que es «el primero que quiere continuar». «Era el año que mejor estaba físicamente, porque había dejado de estar con la selección y pudo descansar más», señaló del georgiano.

la vuelta de guy. Otro nombre propio de los últimos días es el de Kyle Guy. Ayer Cabrera explicó cómo se abrió la puerta al posible regreso del escolta. «En diciembre Nico [Richotti] tuvo una conversación con Kyle aprovechando que fue al Showcase [liga de invierno de la NBA], y él le transmitió que le gustaría volver... aunque luego los 10 días se fue a China», dijo el presidente, para admitir que posteriormente el de Indiana «ha mantenido el contacto no solo con Nico, sino también con Juan Gatti, y ha dicho que siempre sigue al equipo». «No es una opción descartable, pero si está en mercado, supongo que habrá más equipos interesados también. Si fuera una opción real, nos encantaría que pudiéramos hacerla. ¿A quién no le gustaría tener buenos jugadores en su equipo?», se preguntó Aniano en una clara declaración de intenciones.

Mills, una estrella. Habló igualmente el rector canarista de Patty Mills, con el que, al final de la temporada «no se llegó a hablar nada». «Pero a saber si igual contacta otra vez con nosotros, nos dice que está preparado y quiere continuar dentro de ese foco que tiene para llegar a las Olimpiadas de 2028». «Él es más feliz que nadie», apuntó Cabrera, que sí puntualizó que en caso de que se diera ese hipotético regreso, «habría que ver» si en el plantel canarista «se dan o no las circunstancias» para ello.

Kevin Yebo. Sobre el alemán, Cabrera recordó que tiene contrato en Alemania -Niners Chemnitz-, aunque con cláusulas de salida. «Su nombre se puso encima de la mesa con Jaka, pero habrá que ver si las circunstancias nos llevan a él o a otras opciones», dijo el dirigente.