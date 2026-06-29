El CB Canarias revela que cobró 75.000 euros por la salida de Txus Vidorreta

Misterio resuelto. Aniano Cabrera reveló ayer la cantidad que ha ingresado el CB Canarias por la marcha de Txus Vidorreta al Unicaja gracias a una cláusula que «incluso el agente [del técnico]» recomendó «poner». «Son 75.000 euros más los gastos de los partidos de pretemporada», a jugar en el Trofeo Costa del Sol, aclaró el dirigente aurinegro sobre una negociación que inicialmente arrancó en «100.000 euros». La operación, según el presidente canarista, «fue buena; sobre todo porque pagan por alguien que entendía que se había llegado a un fin de ciclo, y que se quería ir». A ello se añade que la entidad canarista se ahora un tanto en la ficha de su anterior técnico en relación a la de su nuevo preparador. «Sí, esa diferencia existe, es real», afirmó el directivo isleño.

Cuestionado por los plazos que desembocaron en el cambio de propietario del banquillo local del Santiago Martín, Cabrera reconoció que Vidorreta ya dio síntomas «durante el año, de estar algo cansado». «Pero fue la noche del 7 al 8 de febrero, tras perder en Burgos, cuando nos dice por primera vez que no se ve, que empieza a tener como sensaciones de que igual el ciclo había terminado», comenta Aniano, que puso el 2 de junio -horas antes del tercer duelo de cuartos ante el Real Madrid- como fecha de no retorno pese a que «días atrás se había estado hablando de qué tipo de plantilla hacer para jugar Eurocup».

También reconoció Cabrera que «la tardía respuesta de Txus en su salida» dio «un margen de maniobra corto» para elegir a un sustituto, siendo finalmente Jaka Lakovic el elegido entre «tres posibilidades», señaló el presidente, aunque sin citar ni a Diego Ocampo ni a Carles Duran. «Solo dos mostraron valor, de verdad, en coger el proyecto; y únicamente Jaka tuvo oferta», especificó Aniano, que valoró también del esloveno su «experiencia en la ACB, en la Eurocup, y el saber convivir con los viajes continuos desde Canarias a la Península, y a Europa, y saber lo que es estar hasta una semana fuera de casa. Esos matices son muy importante para nosotros.

Al margen de recordar que Lakovic es «una persona joven, con experiencia y ambición por querer hacerlo bien», Cabrera recordó que «sus equipos siempre fueron competitivos» exceptuando el tramo final del pasado curso. Todo dentro de un baloncesto «con una idea muy táctica». «Le gusta tener el juego controlado, y el liderazgo que posee el grupo. Su juego es muy, entre comillas, parecido al que teníamos nosotros», explicó sobre una filosofía que da cabida a una continuidad de parte del grupo, al margen de la llegada de «jugadores que ayuden a mejorar el equipo».